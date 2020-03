Voir la star de ‘Glow’ Alison Brie dans le rôle de She-Hulk du MCU dans une nouvelle image

La star de Glow, Alison Brie, se transforme en She-Hulk du MCU dans un nouveau concept cool pour la série Marvel Studios du personnage qui arrive au service de streaming Disney Plus.

Marvel Studios est sur le point d’élargir le MCU avec de nombreuses émissions de télévision à partir de la fin de cette année. La première série d’émissions pour le service de streaming Disney Plus a été annoncée lors de la dernière présentation des Marvel Studios Hall-H au San Diego Comic-Con. À Disney’s D23 Expo, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé trois autres spectacles pour Disney Plus, dont She-Hulk.

On ne sait pas grand-chose sur la prochaine série She-Hulk, mais on s’attend à ce que la star des Avengers, Mark Ruffalo, revienne en tant que Bruce Banner à un titre ou à un autre. L’annonce de la série a également naturellement déclenché des spéculations sur qui pourrait jouer l’un des avocats les plus notoires de Marvel. La rumeur dit que Marvel Studios recherche une actrice de type Alison Brie pour jouer She-Hulk dans la série, mais beaucoup pensent que la star de Glow est déjà la personne idéale pour donner vie au personnage. Vous pouvez voir pourquoi dans cette nouvelle œuvre d’art de l’artiste numérique Jackson Caspersz.

Que pensez-vous de l’œuvre d’art? Y a-t-il quelqu’un en plus d’Alison Brie qui, selon vous, fait une bonne She-Hulk? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Dans les bandes dessinées, She-Hulk est l’alter-ego de Jennifer Walters, avocate privée et cousine de Bruce Banner. Après avoir été abattue, Jennifer Walters reçoit une transfusion sanguine de Bruce qui la transforme en She-Hulk à propulsion gamma. Cependant, contrairement à la plupart des incarnations de Hulk de Bruce Banner, Jennifer Walters conserve son esprit vif et son contrôle émotionnel sous sa forme She-Hulk, qui devient plus tard permanente.

La prochaine liste de films des studios Marvel comprend Black Widow, The Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder. En plus des longs métrages susmentionnés, Marvel Studios développe plusieurs émissions pour Disney Plus, notamment The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms.Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles concernant tous les projets à venir de Marvel Studios!

Source: Instagram

Bâton héroïque

Programme stagiaire d’agent de la Division des activités spéciales héroïques