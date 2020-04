Voir la star des «Avengers» Anthony Mackie en costume Captain America

La star des Avengers, Anthony Mackie, enfile le costume de Captain America pour Falcon et The Winter Soldier dans un nouveau fan art.

Anthony Mackie a rejoint l’univers cinématographique Marvel dans Captain America et The Winter Soldier en tant que Sam Wilson / Falcon et est depuis devenu l’un des alliés les plus fiables de Steve Rogers. Il a ensuite repris le rôle d’Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame. À la fin de Avengers: Fin de partie, Steve Rogers a finalement remis son bouclier et le manteau de Captain America au Falcon d’Anthony Mackie.

Le Falcon d’Anthony Mackie devrait maintenant reprendre le rôle de Falcon et The Winter Solider. Les détails officiels de l’intrigue sur le prochain spectacle Disney Plus sont vagues, mais il ne serait pas exagéré de supposer qu’une partie de celui-ci impliquera la star de Avenger aux prises avec son nouveau rôle de Captain America. Certains fans, cependant, se sont tournés vers Internet pour imaginer à quoi pourrait ressembler Anthony Mackie dans le rôle.

Plus tôt cette semaine, l’artiste numérique Dalton Barrett a partagé une image de la star des Avengers en costume de Captain America, la montrant avec et sans le bouclier emblématique. Vous pouvez voir l’image complète d’Anthony Mackie ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de Falcon et The Winter Soldier:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisée par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

