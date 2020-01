Voir la toute nouvelle bande-annonce complète de la saison 5

Outlander saison 5 ne peut pas arriver assez vite pour les fans impatients. Droughtlander est presque terminé, et heureusement une nouvelle bande-annonce est là et c’est incroyable. La première de la saison 5 aura finalement lieu le 16 février 2020. Lisez la suite pour tout savoir sur la nouvelle bande-annonce. Il y a des spoilers à venir pour la saison 5 d’Outlander.

“Outlander” saison 5 a une nouvelle bande-annonce

La nouvelle bande-annonce de la saison 5 a été publiée sur les comptes officiels des médias sociaux. Sam Heughan, qui incarne Jamie Fraser et Caitriona Balfe, qui incarne Claire Fraser, ont pris part à une introduction au tout nouveau trailer de la saison 5.

La bande-annonce s’ouvre avec Claire debout devant une fenêtre

en disant: “Avez-vous déjà l’impression que tout vous oriente vers quelque chose?” Nous

puis voir quelques flashbacks de Claire au fil des ans

différentes scènes. “Espace, temps, histoire?”

Il y aura sûrement de belles scènes entre Claire et Jamie

si cette bande-annonce doit continuer. Ensuite, cela revient à Claire et Jamie. Claire

lui dit: «Je suis reconnaissant pour chaque jour que nous avons.»

“Quoi que demain apporte, c’est une bénédiction que tu viennes à moi,”

Jamie raconte Claire dans une autre scène douce.

Il y a de superbes photos de tous nos personnages préférés,

dont Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin). De beaux clichés

du paysage sont également montrés qui laisseront les téléspectateurs à bout de souffle.

Jamie Fraser face à un choix

Il semble que Jamie devra faire face à la musique et choisir les côtés dans la guerre révolutionnaire américaine à venir. «Colonel Fraser, le temps est venu pour vous de remplir votre serment», dit un soldat à Jamie. «Ne me déçois pas.» Jamie semble plus qu’un peu inquiet.

On parle de repasser dans le temps

Bien sûr, avec un spectacle impliquant un voyage dans le temps, il sera forcément question de revenir à leur époque d’origine, et la bande-annonce ne fait pas exception. «S’il y a une guerre, ce serait plus sûr à votre époque», dit Jamie à sa fille Brianna.

“Vous voulez revenir n’est-ce pas? Notre famille est ici », explique Brianna à Roger. “Vous êtes ma famille”, lui répond Roger en réponse.

Claire et Jamie parlent encore plus de l’avenir.

«Quel genre de monde est-ce?», Dit Claire. “Le seul monde”, lui dit Jamie. “Non,

ce n’est pas le cas », répond Claire.

Claire travaille comme médecin

Caitriona Balfe et Sam Heughan | Michael Kovac / . pour STARZ

Il y aura plus de scènes de Claire travaillant comme médecin à

saison 5. Elle est clairement préoccupée par ses patients. «Si je veux garder les gens

en sécurité ici, j’ai besoin de savoir ce qui cause leurs maladies », explique Claire à sa fille.

“N’est-ce pas jouer Dieu?”, Lui demande Brianna.

Les Frasers vont-ils essayer d’arrêter un combat?

On dirait que les Frasers sont aux prises avec plus de

vos problèmes moyens. «J’ai prêté serment à la couronne, mais je ne resterai pas

regardez mes parents tués », dit Jamie.

“Les gens considèrent cela comme l’étincelle de l’américain

Révolution. Si nous arrêtons ce combat maintenant, l’Amérique ne deviendra jamais l’Amérique »,

Brianna dit à son père.

Dans une autre scène, Claire demande à Jamie de rentrer à la maison pour

sa. «Promis, Jamie. Promets-moi que tu reviens », dit Claire à son mari.

«Je le jure», lui dit Jamie.

Les choses chauffent certainement sur Fraser’s Ridge. Les fans ne

ont beaucoup plus de temps à attendre pour savoir comment les choses se dérouleront pour les Frasers.