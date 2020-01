Voir le casting de la saison 2 ajoute Dave Bautista à la série Apple TV + – / Film

Dave Bautista et Jason Momoa partager l’écran peut être trop complexe pour une image. Mais c’est ce que nous allons obtenir avec Voir saison 2, qui a interprété l’acteur des Gardiens de la Galaxie dans la série de science-fiction Apple TV +.

Apple a choisi Bautista pour jouer en face de Jason Momoa dans le casting de la saison 2 de See pour le drame de science-fiction épique d’Apple du créateur de Peaky Blinders Steven Knight, selon Deadline. Il n’y a pas encore de détails sur le rôle que Bautista jouera, mais je peux imaginer que la série le fera affronter le guerrier aveugle de Momoa à un moment donné, comme l’un des rares acteurs qui peut égaler l’acteur en taille et en hauteur.

Écrit par Knight et réalisé par le drecteur des Hunger Games Francis Lawrence, See se déroule dans un avenir lointain où l’humanité a été dévastée par un virus mortel qui a rendu les survivants aveugles. Momoa incarne Baba Voss, un père de jumeaux nés avec la capacité de voir, qui doit protéger sa tribu d’une puissante reine.

Voir a fait ses débuts en novembre 2019 sur le nouveau service de streaming d’Apple, Apple TV +, à des critiques mitigées qui ont salué la vision ambitieuse de l’épopée post-apocalyptique, mais qui a frappé la violence et l’intrigue compliquée. See a été présenté comme l’une des séries phares d’Apple TV + aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon avec The Morning Show, la série d’exploration spatiale de l’histoire alternative For All Mankind et la dramatique pour adolescents Hailee Steinfeld Dickinson.

En plus de Momoa, Bautista rejoint le casting de retour Alfre Woodard (Luge Cage, Desperate Housewives), Yadira Guevara-Prip (Star Trek: découverte, surnaturel), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049, The Girl in the Spider’s Web), Archie Madekwe (Midsommar), Christian Carmargo (Dexter, House of Cards), et Hera Hilmar (Moteurs mortels).

See est actuellement diffusé sur Apple TV +. Aucune date de première n’a encore été fixée pour la saison 2.

