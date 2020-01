Voir le costume Crimson Iron Spider de Tom Holland pour Avengers: Infinity War

Le costume Iron Spider de Tom Holland obtient un look précis et comique dans le nouveau concept art d’Avengers: Infinity War.

Lancé pour la première fois dans Captain America: Civil War en 2016, Spider-Man de Tom Holland a enfilé plusieurs combinaisons tout au long de ses cinq apparitions dans Marvel Cinematic Universe. Maintenant, le directeur du développement visuel de Marvel Studios, Ryan Meinerding, a révélé que Tom Holland portait presque le costume classique Iron Spider cramoisi dans Avengers: Infinity War en 2018.

Plus tôt cette semaine, Ryan Meinerding est allé sur Instagram pour partager une partie de son travail pour Avengers: Infinity War, révélant un costume Iron Spider mis au rebut et précis pour Tom Holland. Infinity War a vu l’acteur porter un costume similaire créé par Tony Stark, avec les couleurs rouge et bleu de Spidey. Vous pouvez consulter le costume cramoisi Iron Spider ci-dessous.

Voici le synopsis officiel du dernier film MCU de Tom Holland, Spider-Man: loin de chez soi:

Après les événements de Avengers: Fin de partie, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde qui a changé pour toujours.

Réalisé par Jon Watts à partir d’un scénario écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man: loin de chez soi stars Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders et Samuel L. Jackson comme Nick Fury.

Spider-Man: loin de chez soi est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD 4K, Blu-Ray et DVD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur l’avenir de Tom Holland en tant que Spider-Man.

DC Universe lance des affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.