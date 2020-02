Voir le costume flash d’Adam Brody Don Grant Gustin dans une nouvelle image

De nouvelles illustrations imaginent Justice League: la star mortelle Adam Brody avec le costume The Flash de Grant Gustin.

Grant Gustin semble avoir le temps de sa vie en jouant The Flash sur le petit écran, et le rôle lui a valu des tonnes de succès. Actuellement, Grant Gustin et Ezra Miller jouent tous deux The Flash sur deux supports artistiques distincts. Cependant, si les choses avaient changé, nous aurions un autre acteur jouant The Flash.

En 2007, Adam Brody était attaché pour jouer à The Flash dans George Miller’s Justice League: Mortal. Comme vous le savez probablement, Justice League: Mortal n’a jamais vu le jour, ce qui signifie que nous n’avons jamais pu voir le portrait d’Adam Brody de The Flash sur grand écran. Maintenant, un nouveau concept design de l’artiste numérique “Skull101ify” révèle à quoi Adam Brody pourrait ressembler dans la combinaison The Flash de Grant Gustin. Vous pouvez voir Adam Brody dans la combinaison The Flash de Grant Gustin ci-dessous.

Dans l’illustration ci-dessus, Adam Brody semble parfait en remplacement solide de The Flash de Grant Gustin. Si Adam Brody était juste un peu plus jeune, il aurait pu facilement titrer The Flash de Grant Gustin. Malheureusement, en raison de circonstances hors du contrôle d’Adam Brody, Justice League: Mortal n’a pas pu être la bête qu’il aurait pu être, ce qui a fait que le personnage de The Flash n’apparaissait pas sur grand écran avant Batman v Superman: Dawn of 2016 Justice. En 2007, Adam Brody était certainement un choix inspiré pour jouer à The Flash. Acteur prometteur avec des côtelettes comiques, Adam Brody respirait la confiance et la pure maladresse que les fans attendent de The Flash. Depuis lors, cependant, Adam Brody a joué dans Shazam! en tant que version adulte et surpuissante de Freddy Freeman.

Pensez-vous qu’Adam Brody aurait fait un bon The Flash? Que pensez-vous d’Adam Brody remplaçant le costume de Flash de Grant Gustin? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

The Flash de Grant Gustin continue cette semaine avec l’épisode intitulé «Marathon» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

LA VIE APRÈS LA CRISE – Après que The Citizen ait imprimé une histoire explosive, la vie d’Iris (Candice Patton) est menacée. Refusant de se cacher de ceux qui l’attaquent, Iris entreprend d’exposer une organisation dangereuse. Pendant ce temps, Barry (Grant Gustin) doit faire face aux conséquences de la crise et réaliser le souhait d’Oliver Queen pour lui. Stefan Pleszczynski a réalisé l’épisode écrit par Sam Chalsen & Lauren Barnett (# 610). Date de diffusion originale 2/4/2020.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Grant Gustin et Adam Brody.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.