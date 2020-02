Voir le court-métrage de Luca Guadagnino – / Film

Luca Guadagnino semble avoir pris goût à l’horreur atmosphérique après avoir trempé ses orteils dans le genre avec son remake de Suspiria en 2018. Son court métrage de suivi, The Staggering Girl a cet effet d’inspiration giallo effrayant, avec des étoiles Julianne Moore et Kyle MachLachlan traversant une version de Rome beaucoup plus troublante que celle que Guadagnino a montrée dans sa romance de rêve Call Me By Your Name. Regardez la bande-annonce de The Staggering Girl ci-dessous.

La bande-annonce de Staggering Girl

Filmé par le directeur de la photographie Sayombhu Mukdeeprom, qui a tourné les deux derniers films de Guadagnino, The Staggering Girl suit Franscesca (Moore), un écrivain italo-américain qui vit à New York et retourne dans sa maison d’enfance à Rome pour retrouver sa mère vieillissante. Cela semble être une prémisse assez inoffensive, mais la cinématographie frileuse de Mukdeeprom et l’atmosphère de mauvaise humeur du film dégagent une ambiance d’horreur, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le dernier film du cinéaste, Suspiria, était une horreur à part entière que Guadagnino n’a jamais disparu.

The Staggering Girl est un film de 35 minutes qui a été présenté au Festival de Cannes cette année, mais qui est enfin disponible dans le monde entier sur MUBI. Le film met également en vedette Mia Goth, KiKi Layne, Marthe Keller et Alba Rohrwacher. Ryuichi Sakamoto signe le film, qui est produit en collaboration avec le directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Piccioli. Un nouveau clip est également sorti de The Staggering Girl, ci-dessous.

Voici le synopsis de The Staggering Girl:

Francesca est la fille expatriée troublée de la célèbre peintre germano-romaine Sophia Moretti, qui est tombée dans la cécité. Déclenchée par les aveux secrets d’une inconnue, Francesca retourne dans sa maison d’enfance italienne pour convaincre sa mère malade de la suivre à New York. Alors que la fille affronte la mère, les fantômes de la jeunesse de Francesca reviennent dans un assaut de douleur, de mémoire et d’épanouissement.

The Staggering Girl en première mondiale sur MUBI sur 15 février 2020.

