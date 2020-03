Voir les tirages d’art d’artistes touchés par les annulations de coronavirus – / Film

Toutes les industries à travers le monde tirent un coup du coronavirus, mais l’un des plus grands succès peut être la communauté d’artistes indépendants, qui dépendent des conventions et des grands événements pour promouvoir leurs œuvres d’art et vendre au public. Avec des conventions et des galeries fermées dans un avenir prévisible, / Film voulait donner un coup de pouce aux artistes en difficulté qui ont été gravement touchés par les annulations de coronavirus. Découvrez-en quelques-uns ci-dessous et faites-nous part de tout autre artiste qui se débat actuellement.

salut à tous. j’avais prévu de sauvegarder cette pièce pour un événement secret que je faisais au printemps, c’est maintenant parti. tous mes événements ont disparu. tous mes emplois ont disparu. Im très troublé, alors le voici.

“à tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux …”

Écrans 24 × 36 “10 couleurs 10: //t.co/TuhsNPzubd pic.twitter.com/KgkW35rDCt

– Daniel Danger (@tinymediaempire) 13 mars 2020

Artiste célèbre Daniel Danger, que nous avons déjà présenté à plusieurs reprises sur ce site, est bien connu pour la beauté étrange et atmosphérique qu’il apporte à son art. C’est le cas de sa dernière pièce, qui montre un Disneyland délabré, avec la célèbre statue des “partenaires”. Intitulée «à tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux …», la copie d’art devait faire ses débuts lors d’un événement secret ce printemps qui a maintenant été annulé, et Danger ne savait pas où il pouvait le vendre. Il vend maintenant 10 exemplaires de l’impression 24 × 36 ″ dans sa boutique en ligne pour une durée limitée au cours des deux prochaines semaines. Vous pouvez pré-commander l’impression ici.

Ce fut une coïncidence totale que Danger fasse ses débuts à Disneyland au lendemain de la fermeture de Disneyland au milieu des préoccupations liées aux coronavirus. «J’adore les parcs Disney et la créativité qu’ils représentent et je ne leur souhaiterais jamais de mal. Je voulais simplement faire mon point de vue “, a déclaré Danger dans un tweet de suivi.





Un autre artiste que nous avons déjà présenté, Joey Spiotto, a lancé son appel à Twitter après que des événements récemment annulés ont frappé sa principale source de revenus. L’artiste connu pour ses illustrations adorables de films et d’émissions de télévision familiers – le plus célèbre à travers ses expositions d’art en cours Storytime – offre un rabais de 20% sur toutes les impressions d’art dans sa boutique, avec de nouvelles impressions à ajouter bientôt.

Ma femme et moi sommes tous deux des travailleurs indépendants et nous avons tous deux été frappés par l’annulation d’événements qui constituent notre principale source de revenus, donc TOUT dans ma boutique est 20% de réduction jusqu’en avril. De nouveaux tirages seront bientôt ajoutés aussi! Soyez gentil et lavez-vous les mains https://t.co/AhOCZD55CO

– Joebot (@JoeySpiotto) 13 mars 2020

Parmi les articles en vedette de Spiotto, on trouve un imprimé Star Wars mettant en vedette tous les personnages bien-aimés de la saga Skywalker de neuf films, et sa série «High Fidelity» qui a transformé des personnages emblématiques en pochettes d’album inspirées d’albums de disques vintage classiques. Consultez la boutique Etsy de Spiotto ici.

Le @Nakatomi_INC 50% de réduction sur SXSW S.O.S. vente!

Les affiches du concert Ltd Ed @METALLICA sont en vente à moitié prix!

Venez les chercher, ils ne pourront JAMAIS être réimprimés, complétez votre collection!

Les tirages sont en main et prêts à être expédiés.

Aidez-nous et aidez-vous en même temps! Https: //t.co/PtmpJaBS9k pic.twitter.com/rpDWKC0qRi

– Tim Doyle – SXSW S.O.S. (@NakatomiTim) 12 mars 2020

Le dernier mais non le moindre est Tim Doyle, un autre habitué du cinéma dont nous aimons présenter l’art. Doyle a fait sa juste part d’art inspiré du cinéma et de la télévision et, au cours des dernières années, s’est concentré sur la recréation de lieux emblématiques de vos émissions de télévision préférées. Mais sa dernière collection est inspirée par la musique – en particulier la musique de Metallica. Les annulations de coronavirus frappant Doyle également, l’artiste propose des affiches Metallica en édition limitée pour 50% de réduction. Vous pouvez acheter la collection ici.

Les artistes indépendants sont l’un des plus grands groupes touchés par la pandémie de coronavirus, avec des conventions et des événements reportés dans un avenir prévisible. L’une de ces conventions annulées, Emerald City Comic Con, a une page mettant en vedette tous les artistes de l’allée des artistes qui n’ont pas pu montrer leurs œuvres à la con. Voyez-les ici.

Êtes-vous un artiste ou connaissez-vous des artistes affectés par les annulations de coronavirus que nous devrions présenter? Faites le nous savoir.

