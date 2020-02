Voir l’étoile des Avengers Chris Hemsworth remplace Tom Hiddleston en tant que Loki

La star des Avengers Chris Hemsworth échange des places avec son frère asgardien alors qu’il remplace Tom Hiddleston en tant que Loki dans de nouvelles œuvres d’art.

Depuis Avengers: Fin de partie a cimenté l’avenir de l’univers cinématographique Marvel, les fans se demandent quand nous reverrons Chris Hemsworth et Tom Hiddleston ensemble. Malheureusement, rien n’a été annoncé concernant la rencontre entre Chris Hemsworth et Thor et Tom Hiddleston dans le cadre d’un futur projet Marvel Studios, bien qu’ils obtiennent tous deux des sorties en solo après Avengers: Fin de partie. L’un des duos les plus aimés du MCU, Tom Hiddleston et Chris Hemsworth ont apporté des prises de vues uniques aux personnages de Loki et Thor, respectivement.

Bien que leurs deux personnages Avengers soient si emblématiques et uniques à leurs acteurs respectifs, vous êtes-vous demandé ce qui se passerait s’ils échangeaient des places? Ce concept cool de l’artiste numérique Jakub Maslowski présente à quoi pourrait ressembler la star des Avengers Chris Hemsworth s’il devait remplacer Tom Hiddleston en tant que Loki. Vous pouvez voir Chris Hemsworth comme Loki ci-dessous.

Dans ce concept unique, la star des Avengers Chris Hemsworth conserve son iconographie rouge tout en se penchant dans le cadre visuel plus large qui rend Loki si unique. Chris Hemsworth transporte également le personnel que possédait Loki de Tom Hiddleston dans The Avengers. Un choix intéressant fait dans cette illustration était d’avoir Chris Hemsworth rock sa coiffure Avengers par opposition à sa coupe Thor: Ragnarok.

C’est certainement un design intéressant et stimulant qui nous fait penser à ce qui aurait pu arriver. En réalité, il est difficile d’imaginer que nous verrions Thor de bonne humeur de Chris Hemsworth pivoter vers la nature espiègle de Tom Hiddleston. Étant une idée intéressante, ce changement narratif pourrait peut-être être approfondi dans What If…? séries. Quant à Loki de Tom Hiddleston, nous pouvons nous attendre à voir le personnage préféré des fans faire ses débuts sur le petit écran avec une série Disney Plus, qui devrait être diffusée l’année prochaine. La prochaine sortie cinématographique de la star des Avengers Chris Hemsworth dans le rôle de God of Thunder sera dans Thor: Love and Thunder.

Que pensez-vous de ce fan art qui voit la star des Avengers Chris Hemsworth endosser le rôle de Loki de Tom Hiddleston? Sound-off dans les commentaires!

Tom Hiddleston et Chris Hemsworth ont été vus pour la dernière fois ensemble dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Chris Hemsworth et Tom Hiddleston.

Source: Instagram

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.