Voir Mark Hamill dans le rôle de Vesemir pour The Witcher de Henry Cavill dans une nouvelle image

Un nouveau concept cool révèle à quoi pourrait ressembler la légende de Star Wars Mark Hamill en tant que Vesemir pour The Witcher de Henry Cavill.

Depuis l’annonce de The Cavalier d’Henry Cavill, les fans se sont rassemblés pour que la star de Star Wars Mark Hamill joue le rôle de Vesmir dans la série Netflix. Vesemir n’a pas encore fait son apparition dans The Witcher de Henry Cavill, ce qui signifie que Mark Hamill a encore le temps d’assumer le rôle dans la deuxième saison de l’émission. En fait, Mark Hamill a été franc en jouant le rôle de Vesemir dans la série Henry Cavill sur Twitter, même s’il plaisantait probablement avec ses fans.

Actuellement, il n’y a aucune nouvelle de confirmation que Mark Hamill rejoindra Henry Cavill dans The Witcher, ce qui a laissé de nombreux fans spéculer à quoi ressemblerait l’acteur de Star Wars dans le rôle. Heureusement pour nous, un tout nouveau fan art de l’artiste numérique «spdrmnkyxxiii» nous donne un aperçu solide de ce à quoi ressemblerait Mark Hamill s’il devait assumer le rôle de Vesemir dans The Witcher de Henry Cavill. Découvrez les illustrations mettant en vedette Mark Hamill ci-dessous.

La représentation de Vesemir montrée ci-dessus est une interprétation presque parfaite du personnage des livres The Witcher. Vesemir est un sorceleur tout comme Geralt de Rivia de Henry Cavill. Dans les livres et les jeux vidéo, Vesemir agit en quelque sorte comme une figure paternelle pour Geralt, bien que ce dernier soit très réticent à l’accepter. Mark Hamill est à l’âge parfait pour donner vie à Vesemir, et il a certainement la confiance et la bravoure sévère qui pourraient mettre Geralt arrogant d’Henry Cavill à sa place. Si ce fan art est quelque chose à passer, nous sommes dans un régal si Mark Hamill décide d’échanger son sabre laser contre une épée et de rejoindre Henry Cavill dans The Witcher.

Voulez-vous voir Mark Hamill rejoindre The Witcher de Henry Cavill en tant que Vesemir? Sound-off dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel de The Witcher de Henry Cavill:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

The Witcher est maintenant disponible sur Netflix. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Henry Cavill, Mark Hamill et la série Netflix!

Source: Instagram

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.