Voir Nicolas Cage s’habiller en Superman pour une crise sur des terres infinies

Un nouveau morceau de fan art imagine Nicolas Cage comme Superman pour le crossover CW Arroverse Crisis on Infinite Earths!

Plus tôt cette année, le CW a achevé ce qui était son crossover Arrowverse le plus ambitieux à ce jour lors de l’événement Crisis on Infinite Earths. Il s’est finalement avéré plus ambitieux que tout le monde s’attendait à des camées de The Flash d’Ezra Miller et de Lucifer de Tom Ellis. À un moment donné, cependant, le producteur d’Arrowverse Marc Guggenheim a approché Nicolas Cage pour apparaître comme Superman dans l’événement.

Nicolas Cage devait bien sûr être la star du film de redémarrage de Superman, Superman Lives, basé en partie sur la bande dessinée The Death and Return of Superman. Tim Burton devait être le réalisateur mais a été malheureusement annulé après que Warner Bros. ait perdu confiance dans le projet. Il finirait par exprimer le rôle dans Teen Titans Go! au cinéma, mais n’est jamais apparu comme Superman au-delà de cela. Cela, cependant, n’a pas empêché les fans d’imaginer à quoi Nicolas Cage aurait pu ressembler lors du crossover.

Une image de l’artiste numérique britedit montre à quoi Nicolas Cage aurait pu ressembler en tant que Superman dans l’événement de croisement Crisis on Infinite Earths. Vous pouvez voir l’image complète ci-dessous:

Que pensez-vous tous de cette image? Auriez-vous aimé voir Nicolas Cage apparaître comme Superman dans le crossover Arrowverse Crisis on Infinite Earths? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la finale de Crisis on Infinite Earths:

LE CROSSOVER “CRISE SUR LES TERRES INFINIES” QUI COUPENT LA TERRE – “Les mondes ont vécu, les mondes sont morts. Rien ne sera jamais le même.” Gregory Smith a réalisé l’épisode écrit par Keto Shimizu et Ubah Mohamed.

En plus des acteurs réguliers de chaque série Arrowverse, Crisis on Infinite Earths a présenté des apparitions de Tyler Hoechlin comme Superman, Brandon Routh comme Clark Kent / Superman et Ray Palmer / The Atom, LaMonica Garrett comme Anti-Monitor, Jon Cryer comme Lex Luthor, Tom Cavanagh comme Pariah, Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, Cress Williams comme Black Lightning, Kevin Conroy comme Bruce Wayne, Johnathon Schaech comme Jonah Hex, Erica Durance comme Lois Lane, Tom Welling comme Clark Kent / Superman, Ashley Scott Will comme chasseresse et Burt Ward dans un rôle non divulgué.

Les cinq épisodes de Crisis on Infinite Earths sont disponibles sur The CW Seed et seront rediffusés sur le réseau en avril.

Source: Instagram