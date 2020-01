Voir Richard Stanley prendre des films fous de la cave Severin

Severin Films a lancé le premier opus d’une nouvelle série en cours intitulée The Severin Cellar. Severin invite des géants bien-aimés du monde du cinéma culte dans les recoins humides et sombres jusque-là interdits de la cabane de la société éloignée pour sélectionner et cirer de la rhapsodie sur leurs transmissions psychotroniques les plus précieuses des archives de Severin Films.

L’épisode inaugural présente la légende du cinéma étranger Richard Stanley, directeur de la Nicolas Cage avec H.P. Adaptation de Lovecraft Couleur hors de l’espace, qui a ouvert le week-end dernier au grand box-office et à la critique. Severin a une longue et riche histoire avec Stanley: le président de la société, David Gregory, a réalisé le documentaire Lost Soul – The Doomed Journey of Richard Stanley’s The Island of Dr. Moreau et est coproducteur sur Couleur hors de l’espace. Severin distribue également un documentaire sur la déformation de l’esprit de Stanley L’autre monde et l’édition spéciale maintenant épuisée de son tube de science-fiction / d’horreur Matériel. Severin a également produit le long métrage d’horreur Le théâtre bizarre, qui a marqué le retour du réalisateur dans le cinéma narratif après une interruption de plus de deux décennies.

La série Severin Cellar sera diffusée sur la chaîne YouTube Severin de façon semi-régulière.