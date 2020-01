Voir Scott Eastwood remplacer Henry Cavill comme Superman dans une nouvelle image

Un nouveau concept de conception imagine Scott Eastwood comme le successeur d’Henry Cavill Superman pour DC Extended Universe.

Bien que Henry Cavill ait mentionné précédemment que son rôle dans The Witcher de Netflix ne restreindra pas sa capacité à revenir en tant que Superman, les fans envisagent déjà d’autres stars pour donner vie au Kryptonian dans un futur film. Un artiste a récemment imaginé à quoi pourrait ressembler Scott Eastwood en tant que Superman s’il devait remplacer Henry Cavill dans le rôle emblématique. Alors que de nombreux artistes choisissent Suicide Squad et Pacific Rim: Uprising star pour remplacer Hugh Jackman en tant que Wolverine, l’utilisateur d’Instagram «barrett.digital» a choisi d’imaginer Scott Eastwood en tant que Superman.

L’œuvre de Scott Eastwood succédant à Henry Cavill représente une combinaison des costumes Superman qui sont apparus en live-action au fil des ans. Alors que la texture du costume de Scott Eastwood ressemble à une version atténuée du costume Superman d’Henry Cavill, les couleurs et le symbole se rapprochent de la tenue Superman Returns de Brandon Routh. L’artiste a également mentionné que cette conception de Superman de Scott Eastwood pouvait être vue à côté de Batman de Robert Pattinson. Jetez un œil à Scott Eastwood remplaçant Henry Cavill en tant que Superman ci-dessous.

Que pensez-vous de l’œuvre d’art mettant en vedette Scott Eastwood? Souhaitez-vous voir Scott Eastwood remplacer Henry Cavill en tant que Superman? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Le Superman d’Henry Cavill a été vu pour la dernière fois dans Justice League. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Scott Eastwood, Henry Cavill, Superman et le reste des héros de la Justice League.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.