Voir Scott Eastwood remplacer Henry Cavill comme Superman dans une nouvelle image

Scott Eastwood devient le remplaçant d’Henry Cavill Superman dans un nouveau morceau de fan art qui imagine l’avenir de DC Extended Universe.

Bien que Henry Cavill ait déclaré que son rôle dans The Witcher de Netflix ne l’empêchera pas de jouer à nouveau Superman, les fans regardent déjà d’autres stars pour donner vie au Kryptonian sur grand écran. Un artiste a récemment révélé à quoi pourrait ressembler Scott Eastwood en tant que Superman s’il devait remplacer Henry Cavill en tant qu’icône de DC Comics. Alors que de nombreux artistes choisissent Suicide Squad et Pacific Rim: Uprising star pour remplacer Hugh Jackman comme Wolverine, l’utilisateur d’Instagram “barrett.digital” a choisi d’imaginer Scott Eastwood comme Superman.

Le fan art de Scott Eastwood succédant à Henry Cavill représente une combinaison des costumes de Superman apparus en live-action au fil des ans. Alors que la texture du costume de Scott Eastwood ressemble à une version atténuée du costume Superman d’Henry Cavill, les couleurs et le symbole se rapprochent de la tenue Superman Returns de Brandon Routh. L’artiste a également mentionné que cette conception de Superman de Scott Eastwood pouvait être vue à côté de Batman de Robert Pattinson. Vous pouvez voir Scott Eastwood remplacer Henry Cavill en tant que Superman ci-dessous.

Henry Cavill a été vu pour la dernière fois comme Superman dans Justice League en 2017. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Scott Eastwood, Henry Cavill, Superman et le reste des héros de la Justice League.

