Voir Taron Egerton remplacer Hugh Jackman comme Wolverine avec un look classique

Taron Egerton reprend le rôle de Wolverine de Hugh Jackman dans un tout nouveau concept qui voit la star de Rocketman enfiler le costume marron et noir.

L’acteur australien Hugh Jackman a officiellement fini de jouer à Wolverine, laissant la place à un talent beaucoup plus jeune pour jouer le rôle lorsque le personnage sera intégré dans l’univers cinématographique Marvel. Des dizaines de noms ont été rejetés par les fans, mais Taron Egerton est celui qui revient sans cesse pour reprendre le rôle de Wolverine. Depuis que Hugh Jackman a officiellement fait ses adieux à ce rôle, Taron Egerton a été le nom numéro un sur la bouche des fans et des artistes pour devenir le prochain Wolverine.

On ne sait pas si Taron Egerton sera notre prochain Wolverine, mais certains de nos artistes préférés l’ont déjà imaginé en remplacement de Hugh Jackman. L’artiste numérique Bobby_Art s’est rendu sur Instagram pour partager un tout nouveau fan art qui montre Taron Egerton endossant le rôle de Wolverine dans le costume marron et noir des bandes dessinées. Le costume marron et noir était un look que nous n’avons jamais vu embrasser Hugh Jackman sur grand écran, alors espérons que Taron Egerton en aura l’occasion. Vous pouvez consulter Taron Egerton dans le costume Wolverine marron et noir remplaçant Hugh Jackman ci-dessous.

Le costume en question est similaire au costume classique Wolverine jaune et noir dans sa forme. La coloration brune rend le Wolverine de Taron Egerton très menaçant. Dans les films de Hugh Jackman, nous ne l’avons jamais vu porter le costume classique de Wolverine, donc ce serait certainement un plaisir de voir le costume original sur grand écran. Rien n’est confirmé concernant le casting de Taron Egerton en tant que Wolverine, mais il est certainement l’un des meilleurs choix pour remplacer Hugh Jackman.

Voulez-vous que Taron Egerton joue Wolverine? Êtes-vous triste de voir Hugh Jackman quitter le rôle? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Marvel Studios a confirmé son intention d’inclure des mutants dans l’univers cinématographique Marvel lors de sa présentation 2019 San Diego Comic-Con. Cependant, le studio ne serait pas pressé d’introduire les X-Men au MCU, ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant d’apprendre qui remplacera Hugh Jackman en tant que Wolverine.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur l’avenir de Wolverine dans le MCU et Taron Egerton pendant son développement!

Source: Bobby_Art

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se réunir pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC