Voir Timothee Chalamet déguisé en Robin de Batman dans une nouvelle image

Appelez-moi par votre nom et la star de Dune Timothee Chalamet devient Robin pour Matt Reeves “The Batman” dans une nouvelle édition de fans impressionnante.

Nous savons que The Batman de Robert Pattinson comprendra certains des alliés les plus emblématiques de Caped Crusader comme Alfred Pennyworth et le commissaire Gordon. Cependant, on ne sait pas si The Batman proposera le retour cinématographique de Robin. Alors que Dick Grayson et Jason Todd peuvent actuellement être vus sur Titans de DC Universe, Robin n’a pas été dans un film depuis 1997 Batman & Robin.

L’une des parties délicates de la mise en scène de Robin est de le représenter au bon âge. Beaucoup pensent que Dick Grayson de Chris O’Donnell était trop vieux. Timothee Chalamet a 24 ans et pourrait toujours représenter un lycéen qui a besoin d’un tuteur parental à Bruce Wayne, avec la star de The Batman, Robert Pattinson, de neuf ans de plus. Seul le temps nous dira si Robin apparaîtra dans la trilogie Batman de Matt Reeves, mais cette œuvre de l’artiste numérique Dalton Barrett montre pourquoi Chalamet devrait jouer l’icône de DC Comics.

Que pensez-vous du concept mettant en vedette Timothee Chalamet? Quel âge pensez-vous que Robin devrait avoir s’il apparaît dans la trilogie Batman de Matt Reeves? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Tous les détails de l’intrigue sur The Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le film sera centré sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Après le chevalier noir au cours de ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City, The Batman utilisera également les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les précédentes adaptations en direct. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie Batman avec Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Caped Crusader, Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle de James Gordon, John Turturro dans Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 1er octobre 2021.

Source: Instagram

