Voir Timothee Chalamet se transformer en Robin pour le Batman dans une nouvelle photo

Timothee Chalamet devient Robin dans un tout nouveau concept qui imagine la star de Call Me By Your Name comme Boy Wonder pour The Batman.

Le prochain film de Batman de Matt Reeves va se concentrer sur un jeune chevalier noir joué par Robert Pattinson, sans raconter l’origine familière du personnage. Étant donné que le Batman de Pattinson devrait être dans sa deuxième année de lutte contre le crime, il est peu probable qu’il ait déjà un Robin à ses côtés. Cependant, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Robin apparaîtrait dans le film.

Cela fait un moment que Robin n’a pas été vu pour la dernière fois sur grand écran, de nombreux fans espérant que Matt Reeves l’inclura à un moment donné dans sa trilogie Batman. L’un des nombreux acteurs que les fans veulent voir comme le prochain Robin est la co-star de Pattinson The King, Timothee Chalamet, qui a exprimé son intérêt à jouer l’icône de DC Comics. L’artiste numérique Mizuri a récemment imaginé à quoi Chalamet pourrait ressembler en tant que Robin dans un superbe morceau de fan art que vous pouvez voir ci-dessous.

Espérez-vous que Robin apparaîtra dans The Batman? Est-ce que Timothee Chalamet est le meilleur choix pour le jouer? Exprimez-vous dans la section des commentaires ci-dessous!

Tous les détails de l’intrigue sur The Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le film sera centré sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Après le Caped Crusader au cours de ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City, The Batman utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les précédentes adaptations en direct. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie Batman avec Robert Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait actuellement sortir dans les salles le 25 juin 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Timothee Chalamet, Robin et le prochain film de Batman.

