Voir un chien et commencer à éternuer? Symptômes et traitements des allergies

L’allergie aux chiens est plus récurrente que nous ne le pensons. Ici, nous vous apportons des informations pour l’identifier et les traiter à temps. Rassurez-vous!

13 mars 202013: 26 heures

“J’ai une allergie aux chiens, Puis-je vivre avec eux de la même façon? “: C’est une question courante pour de nombreuses personnes qui souffrent des symptômes gênants d’une allergie.

Le non catégorique est très courant, mais ne vous inquiétez pas, la recherche a progressé et il n’est plus obligatoire de rester à l’écart de ces animaux.

Il est vrai qu’il n’y a rien qui résout le problème des allergies aux chiens. Cependant, il existe un certain nombre de routines qui peuvent atténuer leurs effets.

Tout d’abord, chaque personne doit savoir de quel type d’allergie elle souffre et de son intensité en prenant les tests appropriés et en consultant un allergologue.

Personne allergique au chien.

Nettoyage maximum est primordiale. Si c’est avec un aspirateur, c’est encore mieux. Les épithéliums (responsables des allergies) se fixent très facilement et rapidement aux tissus.

Nous devons empêcher le chien entrer dans la chambre de la personne allergique. Si 24 heures, nous pouvons passer au moins 8/9 heures sans allergie, ce serait une grande amélioration et une aide pour notre santé.

Pouvez-vous avoir un chien allergique?

Sans oublier que la personne allergique ne doit pas manipuler matelas pour chiens ou tâches de nettoyage.

Un purificateur d’air C’est une excellente option: ce sont des appareils électriques qui contribuent à améliorer la qualité de l’air que nous respirons dans les espaces clos.

Les chiens à poil court sont idéaux pour les personnes allergiques.

Une personne allergique est limitée lorsqu’il s’agit de choisir un chien: l’idéal serait de recourir à des chiens dits “allergiques” (tels que Caniche, Bichon Maltes, Bichon Frisé, Bichon Havanero, Yorkshire terrier, Portuguese Water Dog, Pelon Dog du Pérou, chinois à crête et Xoloitzcuintle), ou choisissez n’importe quelle race de chien ou bâtard à poil court et de petite ou très petite taille.

As tu vu Maintenant, vous pouvez avoir le meilleur ami de l’homme dans votre maison!

