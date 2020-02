Voir un dinosaure / film Jurassic World 3 Animatronic bébé terminé

Jurassic World 3 est très proche du début de la production. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ont récemment été rejoints par des acteurs de retour Jake Johnson et Omar Sy du Jurassic World original, et maintenant directeur Colin Trevorrow montre un bébé dinosaure animatronique achevé dans les coulisses de la suite à succès.

Jurassic World 3 Animatronic Baby Dinosaur

Prêt. pic.twitter.com/mkTbGYbaGV

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 17 février 2020

Cela semble être une version complète du dinosaure animatronique que Colin Trevorrow a montré à la fin du mois dernier. À l’époque, nous pensions qu’il y avait une chance que ce soit un bébé Nasutoceratops, le dinosaure que nous avons vu dans le court métrage Jurassic World Battle at Big Rock l’automne dernier. Cela pourrait encore être possible, bien que la couleur de ce bébé soit différente de celle de ce court métrage.

Cependant, certains ailleurs en ligne ont appelé cela un bébé Triceratops, et cela ne semble pas être exact non plus, car il n’y a pas de troisième corne sur le nez du dinosaure. Il s’agit peut-être en fait d’un nouveau dinosaure de l’espèce Ceratopsia que nous n’avons pas encore vu dans la franchise Jurassic Park ou Jurassic World.

Pour les curieux, l’animatronic a été créé par John Nolan Studio, qui est un changement de Neal Scanlan faisant l’animatronique sur Jurassic World: Fallen Kingdom. Plus récemment, John Nolan a travaillé sur The Witcher, Carnival Row et Dark Crystal: Age of Resistance, mais il a également joué un rôle dans Hellboy II: The Golden Army et Harry Potter and the Goblet of Fire.

Nous sommes toujours dans le noir en ce qui concerne l’histoire de Jurassic World 3, mais cela aura sûrement quelque chose à voir avec le fait que le monde doit maintenant faire face aux dinosaures à l’état sauvage. De plus, les acteurs originaux de Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum sont tous de retour, et le casting propose également Mamoudou Athie et DeWanda Wise en tant que nouveaux personnages. Espérons que nous en entendrons plus bientôt une fois que la production aura augmenté.

Jurassic World 3 arrive 21 juin 2021.

