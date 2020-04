Voir une nouvelle photo d’Uhtred et Finan dans la saison 4

Les fans de The Last Kingdom peuvent enfin pousser un soupir de soulagement car la saison 4 sortira ce mois-ci sur Netflix. Les comptes officiels des médias sociaux ont partagé de nouvelles images de la distribution et de l’équipe en coulisses avant la sortie de la nouvelle saison. Lisez la suite pour voir la plus récente photo d’Uhtred (Alexander Dreymon) et Finan (Mark Rowley).

La saison 4 de «The Last Kingdom» sortira ce mois-ci

Alexander Dreymon | Gary Gershoff / .

La nouvelle saison de The Last Kingdom sortira

le dimanche 26 avril. Avec seulement quelques semaines restantes, les fans attendent avec impatience le

première de leur émission préférée.

Le compte Twitter officiel a partagé les nouvelles sur

Twitter: «Protégez les murs, Arselings! Préparez-vous au combat

La saison 4 de The Last Kingdom arrive à NETFLIX le dimanche 26 avril

#TheLastKingdom # Season4. ”

Il y a une nouvelle photo d’Uhtred et Finan

Le compte officiel des médias sociaux de la série a publié une nouvelle image d’Uhtred et Finan côte à côte. Uhtred sourit et Finan tient une lame. On ne sait pas s’il s’agit d’un tir entre les prises ou d’une photo de la saison à venir.

«Ils sont certainement des frères d’armes. Je ne peux pas m’empêcher de

sentent qu’ils ne sont pas bons cependant! #TheLastKingdom #BehindTheScenes # Season4, ”

le message est sous-titré.

Mark Rowley a partagé la même image sur son Instagram

Rowley, qui joue Finan, a décidé de partager la même image

avec ses followers sur Instagram également. Il a légendé l’image avec: «Derrière

les scènes… @thelastkingdom @netflix # season4 # comingsoon. ”

Il a également partagé un certain nombre de hashtags dans un commentaire: «#thelastkingdom

#warriors #irish #dane #history of #england. ”

Les fans réagissent à la nouvelle image des amis emblématiques

Les fans de The Last Kingdom ne peuvent pas en avoir assez de tous

ces nouvelles images qui sortent de la saison 4. On dirait que la nouvelle saison était beaucoup

de plaisir à filmer et les gens qui y travaillaient se sont amusés. Les gens sont plus

que reconnaissant pour cette nouvelle saison à venir, surtout pendant cette période de

éloignement social et isolement à cause du coronavirus (COVID-19).

De nombreuses personnes ont appelé à l’abandon précoce de la saison.

«Déposez-le tôt! Nous sommes en quarantaine », a déclaré un utilisateur d’Instagram.

Un certain nombre de fans sont inquiets pour le nouveau contenu. “Compte

au fil des jours », a écrit un fan.

De nombreux fans ne veulent pas attendre presque la fin avril. “Ses

cruel de nous faire attendre jusqu’à la fin du mois pendant que nous sommes en lock-out “,

dit le fan.

Un fan semble vraiment aimer Uhtred. “Je marierais Uhtred dans un

battement de cœur », ont-ils écrit.

Quelqu’un a spéculé sur ce qui était si drôle pour faire sourire Uhtred comme ça. “Finan a dû dire quelque chose de drôle, c’est sûr”, a écrit un fan.

Un autre espère que les deux arriveront à la fin de la saison 4. «Ces garçons feraient mieux de rester amis dans la saison 4 !! Pas de retombées et aucun d’eux ne meurt », a écrit l’utilisateur Instagram.

Les fans sont plus que prêts pour la saison 4 de The Last Kingdom

à la première.