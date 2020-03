Voir Willem Dafoe, l’étoile d’Aquaman, remplace Joaquin Phoenix en tant que Joker

La star d’Aquaman Willem Dafoe semble terrifiante en remplacement de Joaquin Phoenix en tant que Joker dans ce nouveau concept impressionnant.

Willem Dafoe a déjà fait sa part de films de bandes dessinées, après avoir joué le gobelin vert dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi avant de rejoindre le DC Extended Universe en tant que mentor d’Aquaman Vulko. Avant de gagner ces rôles, Tim Burton a envisagé Willem Dafoe pour le rôle du Joker dans Batman ’89 avant de partir avec Jack Nicholson.

Joaquin Phoenix a été l’acteur le plus récent à donner vie au Joker, remportant un Academy Award pour sa performance en tant que Clown Prince of Crime. On ne sait pas si la prochaine trilogie Batman de Robert Pattinson mettra même en vedette Le Joker, mais beaucoup pensent que sa co-star The Lighthouse Willem Dafoe serait un excellent choix pour le rôle. Vous pouvez voir pourquoi dans les nouvelles illustrations de l’artiste numérique Spidey Force, qui voit Willem Dafoe dans le maquillage The Joker.

Vulko de Willem Dafoe a été vu pour la dernière fois à Aquaman. Voici le synopsis officiel du film:

De Warner Bros. Pictures et du réalisateur James Wan vient une aventure remplie d’acitions qui couvre le vaste monde sous-marin visuellement à couper le souffle des sept mers, “Aquaman”, avec Jason Momoa dans le rôle-titre. Le film révèle l’histoire d’origine d’Arthur Curry mi-humain mi-atlante et l’emmène dans le voyage de sa vie – une histoire qui le forcera non seulement à faire face à qui il est vraiment, mais à découvrir s’il est digne de qui il est. est né pour être … un roi.

Réalisé par James Wan, Aquaman interprète Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Willem Dafoe comme Vulko, Patrick Wilson comme Orm / Ocean Master, Dolph Lundgren comme Nereus, Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta, Nicole Kidman comme Atlanna, Ludi Lin en tant que capitaine Murk et Temuera Morrison en tant que Tom Curry.

Aquaman est disponible sur Digital HD, 4K UHD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD.

