Voiture surnaturelle dans Legends of Tomorrow – Dean’s Impala Baby [Photos]

HISTOIRES CONNEXES

Il n’y a qu’une seule réaction correcte à la prochaine grande star invitée de Legends of Tomorrow: “Whoa, Baby!”

Oui, c’est vraiment (censé être) Chevy Impala (aka “Baby”) de Dean Winchester de Supernatural apparaissant aux côtés de Constantine, Charlie et Sara dans un nouveau plan de l’épisode du 24 mars de Legends (The CW, 9 / 8c). Mais comment, demandez-vous? Et pourquoi? Bien…

Selon le synopsis officiel de l’épisode, «Sara, Constantine et Charlie se retrouvent en Colombie-Britannique à la recherche d’un autre morceau du métier à tisser, mais ils se heurtent à un problème qu’ils n’auraient pas pu prévoir. Zari a eu du mal à se sentir comme elle, alors elle continue son voyage méditatif à la suggestion de Behrad. Pendant ce temps, Ava se porte volontaire pour essayer d’aider Rory avec un problème personnel. »

Supernatural filme en Colombie-Britannique, donc ce mini crossover est totalement intéressant. Mais cela semble également impliquer que les légendes visiteront le plateau de Supernatural, au lieu de traverser le monde des Winchesters. (Allez, des choses plus étranges se sont produites. Sur les deux spectacles.)

En parlant de Supernatural, la longue série CW se déplace vers les lundis à partir du 16 mars (8 / 7c), qui démarre officiellement sa dernière série d’épisodes.

Parcourez plus de photos de premier plan des débuts légendaires de Baby ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur ce petit événement crossover effronté.