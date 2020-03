Voler ou ne pas voler? – HITC

Une nouvelle aventure interactive de Netflix vient d’arriver sous la forme de Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler?

Bien que Netflix soit surtout connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, il est toujours utile de se rappeler que le service de streaming essaie régulièrement de pousser le bateau et de nous donner du contenu que nous n’avons jamais connu auparavant.

En plus d’offrir des choses comme des films et des séries télévisées internationales, nous avons également commencé à voir un éventail d’épisodes spéciaux interactifs arriver sur le service de streaming ces dernières années.

Black Mirror: Bandersnatch et Bear Grylls: You vs Wild sont deux des exemples les plus en vue que nous ayons vus.

Maintenant, il y a un nouvel ajout à la bibliothèque interactive de Netflix et il se présente sous la forme de Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler?

Qu’est-ce que Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler?

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler? est un épisode spécial unique de l’émission de Netflix Carmen Sandiego.

L’histoire suit Carmen alors qu’elle est recrutée par la société maléfique VILE (Villains International League of Evil) et est forcée de mener une série de cambriolages pour sauver ses amis, Zach et Ivy, qui ont été capturés par l’organisation maléfique.

L’épisode spécial est interactif, ce qui signifie que les téléspectateurs ont le choix tout au long de l’épisode qui modifient le scénario que vous vivez.

Combien de terminaisons existe-t-il?

Au total, il y a huit fins différentes dans À voler ou à ne pas voler.

Heureusement pour les téléspectateurs, si vous atteignez une fin indésirable, Netflix vous ramène à votre choix le plus récent plutôt que de vous forcer à recommencer depuis le début.

* Spoilers à venir pour les huit fins de À voler ou à ne pas voler *

Chaque fin expliquée

1. Zach et Ivy ont essuyé leur cerveau après que Carmen essaie de les sauver de la camionnette.

Si vous décidez d’éviter de travailler pour VILE, les amis de Carmen seront essuyés presque immédiatement et vous serez renvoyé au début.

2. Zach et Ivy ont essuyé leurs esprits après que Carmen endommage le guerrier en terre cuite

La corde qui pend de l’hélicoptère n’est pas assez solide, alors vous feriez mieux de chercher un moyen plus sournois de sortir de cette situation.

3. Zach et Ivy ont essuyé leur cerveau après que Carmen ait volé le caviar furtivement après l’avoir emballé.

La comtesse Cleo veut que son caviar reste frais, donc si Carmen ne peut pas briser les œufs de poisson en conserve à temps, ils seront emballés et se gâteront, énervant Cleo.

4. Carmen sauve Zach et Ivy de VILE avant de terminer les trois casse.

Le joueur et Carmen déterminent où Ivy et Zach sont détenus, mais le succès du sauvetage dépend de si vous avez aidé Tigress plus tôt.

5. Carmen est trop tard pour sauver Zach et Ivy qui deviennent des agents VILE et la capturer.

Une alternative au scénario ci-dessus. Si vous n’aidez pas Tigress, elle rendra le sauvetage précoce beaucoup plus difficile.

6. Les esprits de Zach et Ivy sont essuyés après que Carmen est incapable de voler l’os de dinosaure pour VILE.

Similaire au guerrier en terre cuite. Si Carmen ne peut pas récupérer rapidement l’os de dinosaure du laboratoire, Bellum s’occupera de Zach et Ivy.

7. Carmen est capturée et essuyée pour devenir un agent VILE.

Si vous terminez chaque casse pour VILE mais trompez Julia à Monaco, l’agent ACME, Carmen est capturée par VILE et transformée en esclave stupide pour eux.

8. Carmen sauve Zach et Ivy et le trio monte une fuite en hélicoptère audacieuse. Tous les objets volés sont remis à Julia et ACME.

Sans doute la fin complète. Si vous terminez tous les casse VILE et que vous faites confiance à Julia à Monção, elle vous aidera à fournir un leurre dans la mission finale.

Il convient également de mentionner que les deux fins heureuses (4 et 8 dans la liste ci-dessus) incluent également une scène bonus spéciale impliquant Zach et Ivy.

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler? publié sur Netflix le mardi 10 mars 2020.

