Vos enfants ne mangent-ils pas de légumes? Découvrez comment inciter vos enfants à manger sainement

Si apprendre à vos enfants à manger leurs fruits et légumes a été un peu plus compliqué que prévu, certains de ces conseils d’experts en nutrition de l’Université Johns Hopkins peuvent être utiles.

11 avril 2020 14 h 36

Cachez les légumes: Cette méthode est la plus efficace et recommandée pour les nouveaux parents. Pour ce faire, coupez les légumes en petits morceaux et ajoutez-les à vos repas, vos enfants ne remarqueront pas la différence.

Formez vos enfants: le palais de votre tout-petit est une toile vierge, et notre devoir en tant que parents est de donner l’exemple, il est donc peu probable que votre enfant soit encouragé à manger des fruits et légumes, ou simplement à essayer de nouvelles saveurs s’il ne regarde pas ses parents le faire .

N’insiste pas: Faire pression sur les petits autour de la maison pour manger des fruits et légumes peut créer une résistance et même une phobie, c’est pourquoi l’éducation culinaire prendra du temps et la patience est la clé.

Le petit assistant: Simple mais efficace, demandez à votre enfant de vous aider à cuisiner, essayez de préparer une salade de légumes ou de fruits et laissez-le l’aider autant qu’il le peut, vous le verrez donc manger heureux sans dire un mot.

Boissons: Les smoothies aux fruits sont une excellente option, essayez les fruits que le petit aime et ajoutez progressivement des saveurs jusqu’à ce que votre enfant profite d’un large assortiment de fruits et légumes.

.