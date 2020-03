Vos gencives saignent-elles? Voyez ce que vous pouvez faire pour éviter que cela ne vous arrive

Le saignement des gencives est un problème plus courant que nous ne le pensons et qui, s’il n’est pas traité, peut causer de l’inconfort et des mauvais moments.

29 mars 2020

En général, le saignement des gencives est associé à l’accumulation de plaque bactérienne, par conséquent, le plus recommandé est, en plus d’une bonne hygiène, de consulter notre dentiste au moins deux fois par an pour un nettoyage en profondeur.

Mais au jour le jour, nous pouvons également intégrer de bonnes habitudes dans notre routine de nettoyage buccal, dont nous devons nous rappeler doit être au moins trois fois par jour ou après chaque repas.

L’un d’eux consiste, au moins une fois par semaine, à utiliser une brosse électrique à tête rotative.

De plus, la soie dentaire et le rince-bouche tous les jours sont également nécessaires pour éliminer les éventuels débris qui s’accumulent entre les dents.