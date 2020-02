VOTD: Les artistes VFX réagissent à Avengers: Endgame / Film

Hier soir, l’un des films nominés pour les meilleurs effets visuels aux Academy Awards était Avengers: Fin de partie. C’était la seule nomination aux Oscars que le blockbuster de Marvel Studios pouvait rassembler, et compte tenu du fait que presque tous les plans du film nécessitent l’utilisation d’effets visuels, ils le méritaient certainement. Mais tous les films ne sont pas parfaits, et même si Avengers: Fin de partie a des effets visuels vraiment incroyables, des erreurs ont été commises, et l’un d’eux est abordé dans une nouvelle vidéo où Les artistes VFX réagissent à Avengers: Endgame.

Les artistes VFX réagissent à Avengers: Endgame

Corridor Crew a un superviseur des effets visuels Weta Digital Matt Aitken arrêtez-vous pour parler du travail qui est entré dans Avengers: Fin de partie. Depuis qu’il est invité, les gars ne se soucient pas trop des effets qui n’auraient peut-être pas été si beaux dans le film. Au lieu de cela, ils posent des questions intéressantes et spécifiques sur certains des effets utilisés, et Aitken donne un aperçu des astuces et des techniques utilisées pour donner vie à Thanos et créer la bataille finale, sans parler de se retenir un peu lors de la fourniture des effets utilisés dans le disparition de Tony Stark.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la création de Avengers: Fin de partie, en particulier comment la bataille finale s’est déroulée avec un casting massif et des effets visuels exceptionnels, consultez notre histoire orale sur la création de cette séquence ici.

