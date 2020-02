Plus d’une douzaine de célébrités ont l’intention de vivre le plus longtemps possible au Honduras pour remporter le prix de 200 000 euros. Cependant, dans ce voyage, ils devront faire face non seulement aux intempéries et au manque de faim, mais aussi à la coexistence. Et il semble que Fani et Yiya se soient déjà sentis dans leur chair combien il est compliqué de traiter avec des personnes avec lesquelles vous ne vous connectez pas avant même de vous lancer dans la réalité.

Image de la querelle entre Fani et Yiya lors du voyage vers ‘Survivors 2020’

Les deux concurrents de ‘Survivors 2020’ étaient avec certains de leurs compagnons sur une échelle de voyage lorsque la bombe a explosé entre eux, comme l’a recueilli ‘Socialité’. Comme ils l’expliquent, ils parlaient de ce qu’ils pensaient les uns des autres, quand en arrivant à Fani et Yiya Pandora la boîte a été ouverte, car la participante de «L’île des tentations» n’a pas aimé le commentaire de sa compagne de Christofer.

“Ne demande pas d’avis et ne le fais pas. Je ne veux pas d’opinion”, claqua Yiya à un moment où la conversation entre eux commença à s’échauffer. Après ces mots, Fani s’est levé: “Votre avis touche ma chatte», accompagnant sa phrase tranchante d’une coupe de manches. Cependant, le participant de« Un prince pour 3 princesses »n’a pas voulu mettre fin à la colère:« Très bien, très bien. Estefania, reviens! “Cria-t-il, imitant le cri emblématique de son partenaire. À ce moment, certains de ses coéquipiers sont intervenus, demandant à Yiya de se calmer.

Le succès après «L’île des tentations»

Fani est le participant de «L’île des tentations» qui a le mieux cessé. En dépit d’être le seul couple anonyme, leur relation avec Christofer a donné beaucoup à dire, ce qui les a catapultés à la gloire et à la revendication de plusieurs quilles dans les discothèques. En outre, Mediaset leur a fait confiance pour leur donner une chaîne, “Malgré tout”, pour raconter leur quotidien. Cependant, les critiques ne cessent pas d’arriver au couple, et c’est que les spectateurs et certains de leurs partenaires de programme n’apprécient pas leur réconciliation après l’infidélité de Fani avec Ruben.

