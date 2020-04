Votre conscience restera

Aujourd’hui nos temps de consommation et de lecture se sont multipliés. Avec une pandémie entre les deux, il est extrêmement important de nous tenir informés non pas de jour en jour, mais de minute en minute.

La consommation d’informations, comme beaucoup de nos activités, est devenue une dynamique sur pilote automatique, sans implication supplémentaire de la pensée consciente, sans filtrage supplémentaire. La quantité de contenu que nous absorbons déjà est énorme.

En étant ainsi, nos esprits croient et répètent les informations, simplement parce que nous les écoutons, une dynamique largement adoptée dans notre génération et en même temps très dangereuse.

Tout comme nous ne sommes pas conscients de la consommation d’informations et de son impact sur nous-mêmes, nous pensons à peine aux conséquences des informations que nous générons et à leur diffusion respective à travers autant de nouvelles plateformes à notre disposition.

Tout cela considéré dans une dynamique de la vie quotidienne où notre attention se concentre principalement sur l’avenir, sur notre prochain mouvement, notre prochaine rencontre, notre prochain plan, où il est distrait.

Cependant, la réalité actuelle est un état d’isolement où l’esprit continue de générer environ 40000 pensées par jour avec un nombre réduit d’activités à aspirer ou à planifier, donnant des indications sur la répétition de la diminution des informations que nous consommons.

Par conséquent, ces informations consommées à la télévision, les nouvelles du téléphone portable, la nouvelle théorie du coronavirus dans WhatsApp, ce contenu négatif devient principalement nos pensées répétitives, qui se transforment en un sentiment de peur et d’angoisse, et ils sont projetés dans nos actions.

Dans une introspection, nous évaluons la quantité d’activités et de pensées de nos jours dans lesquelles nous avons un véritable contrôle, et avec cela nous évaluons la qualité des informations que nous consommons, ce qu’elles nous font ressentir et le nombre de fois que nous les traitons dans notre l’esprit.

C’est l’impact des médias sur nous que nous laissons passer inaperçu, c’est le niveau de contrôle qu’un média peut atteindre devant un public qui ne le consomme pas consciemment, pour tenir pour acquis ou légiférer ce que dit le communicateur.

Nos parents ont grandi dans une génération où les références ou les points de comparaison étaient extrêmement limités, ou une télévision et une autre, ou une station de radio ou une autre.

Aujourd’hui, à égalité ou plus dangereux, nous avons une surabondance de moyens dont nous pouvons nous informer. Aujourd’hui, puisque nous sommes tous communicateurs par la photographie, la production vidéo, l’écriture et la diffusion d’informations, ou en tant que leaders d’opinion, j’invite l’analyse de notre personne à cesser d’écrire avec sentiment ou automatiquement.

Que nous prenons la responsabilité sur un stylo ou sur un clavier non seulement de ventiler, mais en considérant l’impact de ce que nous écrivons sur la personne qui le consomme. Le pouvoir de communiquer et / ou de générer des informations pour les masses est sous-évalué par le public, mais comme dirait l’oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir porte une grande responsabilité.

Le message Votre conscience restera apparu en premier sur Siete24.