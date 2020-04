Votre estomac souffre! Sachez quelles sont les conséquences de la consommation de jus en poudre

Après avoir lu ces graves conséquences, vous ne voudrez certainement pas les réessayer

18 avril 20202: 30 AM

Teneur élevée en édulcorants

Absolument tous les jus en poudre utilisent des édulcorants tels que l’aspartame, l’acésulfame-k, le cyclamate de sodium ou la saccharine, composés qui dans certains pays sont strictement interdits en raison des dommages qu’ils causent.

Regardez les conséquences de la consommation de boissons en poudre

Tartrazine

La plupart des marques de ces jus en poudre ou jus instantanés utilisent la tartrazine comme colorant. La tatrazine est un dérivé du pétrole qui produit de grandes conséquences, comme l’hyperactivité chez les enfants.

Avez-vous lu les petites lettres?

Au dos de l’emballage, en petites lettres, vous pouvez trouver ce qu’il dit dans ses observations. “En cas de prolongation, consultez votre médecin” “Ce produit n’a pas été formulé pour les mineurs” “Femmes enceintes, consultez votre médecin”

Poudres ultra traitées

La prise de poids est liée à la consommation de ces liquides, en raison de la grande quantité de sucres, de graisses saturées et de sodium.

Maintenant que vous connaissez certaines des conséquences les plus courantes de l’ingestion de ces jus instantanés, évitez de les consommer et optez pour une boisson rafraîchissante et naturelle!