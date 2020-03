«Votre lundi est très différent»

Kylie Jenner est la fondatrice de Kylie Cosmetics, une entreprise de maquillage d’un milliard de dollars qui a fait de Jenner le plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Mais avec tant de célébrité, il y a aussi beaucoup de critiques. Et les photos récentes de Jenner ont des fans qui pensent qu’elle ne fait aucun travail quand elle est au bureau.

Kylie Jenner | Neilson Barnard / .

Kylie Jenner a créé ses kits de lèvres Kylie en 2015

Lorsque Keeping Up With the Kardashians battait son plein, il semblait que tout le monde avait une vision de l’orientation de leur carrière, sauf Kylie Jenner. Jenner est le plus jeune membre de sa famille, il est donc logique qu’elle n’ait pas tout gravé dans le marbre dès le début de l’émission de téléréalité. Mais elle savait qu’elle aimait se maquiller.

Une fois que Jenner a fini ses lèvres en 2015, les fans ont commencé à le remarquer, et c’est devenu le point focal de son avenir. Jenner a créé Kylie Lip Kits en 2015, qui étaient des trousses à lèvres pour aider les jeunes femmes à faire la moue dodue. Ils se sont vendus en quelques minutes.

Kris Jenner a dit que sa fille travaille très dur

En 2016, les kits lèvres se sont étendus pour devenir officiellement Kyle

Produits de beauté. Et depuis lors, Jenner a définitivement laissé sa marque dans les cosmétiques

monde. Jusqu’à la fin de 2019, Jenner détenait 100% de sa marque et Forbes avait nommé

elle le plus jeune milliardaire autodidacte du monde. Elle a pris la décision de vendre

L’automne dernier, 51% de la société appartient à la marque mondiale de cosmétiques Coty, qui a acheté

pour 600 millions de dollars.

Kris Jenner, la mère de Kylie, a déclaré que Jenner travaille extrêmement dur sur sa marque et que le maquillage est sa passion. Elle a révélé qu’elle croyait que Jenner dirigera la marque pour le reste de sa vie et pourrait éventuellement la transmettre à sa fille, Stormi.

Les fans sont convaincus que Jenner ne fait rien

Bien que la mère de Jenner ait dit qu’elle travaille très dur, les fans ne sont pas totalement convaincus. L’Instagram de Jenner ne met pas en évidence beaucoup de «travail» et lorsque Jenner a posté des photos au bureau, il semblait à peine qu’elle faisait quoi que ce soit. Le 9 mars, Jenner a eu une séance photo amusante dans l’entreprise et l’a publiée sur Instagram avec la légende “Lundi”. Bien que les fans aient adoré sa tenue et son sac à main, les photos suggéraient qu’elle ne devait guère lever le petit doigt au bureau.

“Je suis tellement jaloux que vous ne vivrez jamais une vraie semaine de travail de 40 heures”, a écrit un utilisateur. «Êtes-vous d’accord, semble-t-il stressé», a écrit quelqu’un, probablement sarcastique. “Votre lundi est très différent”, a commenté un autre utilisateur. “Je le porte aussi au bureau le lundi”, a plaisanté quelqu’un.

Elle supervise probablement les décisions mais dispose d’une équipe massive

Bien qu’il puisse sembler que Jenner ne fait aucun travail, elle a probablement le dernier mot sur chaque décision prise dans l’entreprise. Et pour prendre les meilleures décisions, elle doit être bien informée de ce qui se passe. Oui, elle a probablement un chef du marketing, un chef des ventes, un chef de produit, etc., mais elle est la patronne – et c’est à elle de décider de l’avenir de l’entreprise. De plus, maintenant que la marque appartient en partie à Coty, Jenner travaille probablement avec eux quotidiennement sur les meilleures décisions pour l’avenir de Kylie Cosmetics.