Votre récapitulatif Arrowverse du 14 février 2020 – / Film

(Bienvenue à La tour de l’horloge, où nous décrirons le déroulement du programme Arrowverse du réseau The CW. Nous aborderons chaque semaine des thèmes tels que les thèmes, l’impact culturel, les événements majeurs, les navires et bien plus encore! Attention: cette tour de l’horloge est remplie de spoilers. Procédez à vos risques et périls.)

Qu’est-ce que la Saint-Valentin sans un petit meurtre? L’amour est dans l’air à Arrowverse cette semaine, mais plus de quelques personnes vont perdre la vie en cherchant l’amour. Bien que ce ne soit encore que The Flash et Legends of Tomorrow, les deux émissions nous ont donné de nombreux moments amusants à plonger dans l’édition de cette semaine de The Clock Tower.

Miroir Miroir

La semaine dernière, Iris West-Allen s’est fait sucer dans un miroir tout en suivant une piste. Cette semaine, elle sait cuisiner, parle italien et n’hésitera pas à casser une bouteille au-dessus de la tête d’un voyou qui la croise. Lorsqu’elle est confrontée à son mari confus, elle lui rappelle qu’elle devait trouver comment construire une vie sans lui quand ils étaient sûrs qu’il allait mourir dans Crisis. C’est un moment exceptionnel pour le personnage. Dommage, rien de tout cela n’était vraiment elle.

La révélation du vrai Iris resté piégé dans le miroir était attendue mais frustrante. Cette frustration n’est pas parce qu’elle était évidente, mais à cause du moment susmentionné où nous voyons enfin Iris se défendre. Tout ce que Mirror Iris a dit à Barry dans son moment d’irritation était correct. Elle est sa propre personne et elle ne devrait plus être considérée comme la demoiselle du Flash en détresse. Nous espérons que lorsque cette intrigue sera résolue, ils garderont le cap.

Attraction fatale

L’épisode de cette semaine de Legends of Tomorrow était la partie centrale du diagramme de Venn où mes intérêts exacts se croisent. Un spectacle de super-héros avec un épisode slasher? Oui s’il te plaît et merci.

Les légendes doivent pourchasser le rappel de The Prom Night Slasher, mieux connu par ses camarades de classe sous le nom de Freddy Meyers. Quand les choses ne se passent pas comme prévu. Le capitaine Lance renvoie Ray Palmer, Nate Heywood et Nora Darhk en 1989 pour essayer de faire comprendre à Freddy qu’il peut être bon avant le début du meurtre. Ce n’est pas vraiment Freddy qui fait le meurtre.

Cet épisode est rempli à ras bord de hochements de tête d’horreur amusants, le nom de Freddy étant le premier et le plus évident. Nous recevons également des remerciements à Carrie, un délicieux vendredi 13, et quelques tueries assez solides pour une émission de télévision en réseau! Si nous n’obtenons pas plus de StabCast d’Ava, je serai très triste.

C’est une affaire de famille

L’intrigue secondaire de Flash cette semaine trouve Frost essayant d’aider Allegra à rallumer une étincelle avec un amour perdu. C’est la première Saint-Valentin de Frosty, et elle souhaite payer une partie du coaching de vie «exceptionnel» de Ralph. Les choses se passent aussi bien pour elle que pour Ralph au début, mais notre reine des glaces préférée prend rapidement ses pieds sous elle avec l’aide d’un Nash Wells. Le même Nash Wells qui fait encore beaucoup d’efforts pour cacher qu’Allegra Garcia est le sosie de sa fille. Mais pas jusqu’à ne pas la suivre partout. Lisse, Nash.

À la fin des choses, Allegra a arrangé les choses avec ses vieux beaux, et Frost est très proche de Nash Wells avec leur jeune ami. Maintenant que la connexion a été révélée, nous devons nous demander si ce pauvre type vit avec le fait que c’est la raison pour laquelle sa fille est partie, ou si quelque chose est arrivé à son Allegra avant que la crise ne se produise.

“Le dysfonctionnement ne permet pas de choisir qui vous êtes”

Bénis Nora Darhk. Son arc a été l’une des meilleures légendes de demain depuis Leonard Snart. Bien qu’il soit malheureusement tout aussi court, il nous reste encore du temps pour profiter du personnage. Alors que l’on s’attendait à ce que Ray Palmer soit celui qui a aidé le jeune Freddy à se déplacer, Nora était celle qui a été forcée d’intervenir par le biais de sa malédiction fée marraine. Un grand appel, car c’est une bien meilleure histoire.

Bien que Freddy ne soit pas finalement celui qui devait être sauvé, Nora utilisant son passé sombre pour aider à montrer à un jeune homme effrayé que les choses peuvent être différentes était un arc tranquillement pertinent au milieu du plaisir de slasher de l’épisode de cette semaine. J’espère que nous en aurons plus avant que le temps de Courtney Ford (Nora Darhk) et Brandon Routh (Ray Palmer) sur le spectacle ne soit terminé.

Voici quelques-unes de mes choses préférées

C’était Harry? Nash vient-il de voir Harry? J’ai des questions!

Ava réalisant avec enthousiasme que ce sont des filles finales.

Le retour d’Amunet et son partenariat avec Iris

Ryan Choi hoche la tête sur The Flash.

Le casier tue Legends.

Charlie est de retour et écoute Constantine!

Même temps de chauve-souris, même canal de chauve-souris

Maintenant que le Superbowl et les Oscars ont cessé de prendre le dimanche, Supergirl et Batwoman feront leurs retours triomphants cette semaine. Les légendes vont jouer dans la Révolution française tout en secouant de fortes vibrations de Marie-Antoinette, et Iris fait tout ce qu’elle peut pour sortir de son piège à miroir afin qu’elle puisse éloigner son doppleganger effrayant de son mari. Beaucoup d’espoir!

Articles sympas du Web: