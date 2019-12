Votre récapitulatif hebdomadaire Arrowverse – / Film

(Bienvenue à La tour de l'horloge, où nous décrirons le déroulement du programme Arrowverse du réseau CW. Nous aborderons des choses comme les thèmes, impact culturel, visites guidées d'événements majeurs, de navires et plus encore chaque semaine! Attention: cette tour de l'horloge est remplie de spoilers. Procédez à vos risques et périls.)

Donc, ça fait une semaine, et vous avez encore des questions sur tout ça Crise sur des terres infinies situation. Ne vous inquiétez pas, héros puissants! Vous aurez vos réponses. Ou au moins quelques réponses. Nous allons plonger dans certaines des choses que nous n'avions tout simplement pas d'espace pour couvrir la semaine dernière, ainsi que voir où nous pourrions commencer lorsque les deux dernières parties seront diffusées en janvier.

Qui est ce gars qui a emmené Oliver?

L'un des moments les plus cool de Crise est niché dans une simple goutte de nom. Si vous ne savez pas qui est Jim Corrigan, vous ne savez pas pourquoi un mec aléatoire du Purgatoire a suffi pour éloigner l'âme d'Oliver de sa fille et de son meilleur ami. Qui est Jim Corrigan, exactement, dépend de l'ère de la bande dessinée dans laquelle vous vous trouvez. Dans le cadre de notre petite édition de La tour de l'horloge, nous allons rouler avec la caractérisation qui compte le plus pour l'histoire en question.

Après avoir été brutalement assassiné, Corrigan devient Spectre. L'implication de Spectre n'entre généralement en jeu qu'après Crise sur des terres infinies, où il prend une version beaucoup plus faible de l'Anti-Monitor. Dans cet arc, Spectre agit également en tant que gardien de l'entrée en enfer. Si vous considérez la fréquence à laquelle nos héros meurent et l'implication qu'Oliver assumera le rôle de Spectre, il semble que nous ne fermions pas entièrement la porte à plus d'Oliver Queen à l'avenir.

L’idée d’Oliver de reprendre ce surnom jette un peu la clé dans la théorie selon laquelle lui et Felicity auront quelque chose de proche de la fin de Superman et Lois de la Crise des bandes dessinées, mais je suppose que nous verrons une sorte étrange de fusion des deux avant que tout soit dit et fait.

C'est la fin du monde tel que nous le connaissons, mais vous avez toujours menti

Oui, Lena Luthor est techniquement en poussière avec le reste du multivers connu, mais nous allons continuer à parler d'elle et du reste des gens comme s'ils revenaient parce que nous sommes des gens intelligents. Il n'y a pas grand-chose à voir ici, je voudrais juste applaudir le dévouement de Lena Luthor à être la personne la plus petite de cet univers et du suivant. Et ces applaudissements sont sincères! Je resterai toujours fermement dans l'équipe que Lena Luthor reste du côté du bien, mais elle a également le droit d'être fâchée contre Kara et le reste de ses amis.

Lena était en tête avec Kara depuis le début. Elle ne pouvait plus supporter qu'on lui mente. Il fut un temps où Kara gardant Supergirl un secret de sa meilleure amie était même raisonnable! Malheureusement, ce moment s'est passé au début de la saison dernière. La voici donc avec une meilleure amie qui, selon ses propres mots, l'a pratiquement suppliée de ne pas la trahir comme tout le monde dans sa vie. Et puis elle l'a fait. Restez mesquin, chérie Lena! Mais restez bien aussi.

Pourquoi ne mourriez-vous pas?

Nous avons abordé brièvement la Lex Luthor de Jon Cryer la semaine dernière, mais on a l'impression qu'il mérite un peu plus d'attention. Malgré sa participation antérieure à la Superman franchise, son casting comme Lex Luthor a soulevé quelques sourcils. Depuis lors, il a constamment prouvé qu'il était censé jouer un méchant. Cela n'a jamais été plus clair que dans la partie 3 du Crise. Bien sûr, il s'est lancé dans une série de tueries à l'échelle du multivers de tous les hommes d'acier qu'il pouvait trouver juste l'épisode précédent. Mais d'une manière ou d'une autre, cela semble moins maniaque que d'effacer directement un Paragon de son existence afin qu'il puisse éviter d'être anéanti lui-même?

Des gens sans fin sont morts. Il y a déjà eu beaucoup de chagrins, et pourtant regarder Superman de Brandon Routh être arraché à l'existence ala The Book of Destiny a toujours été l'un des plus gros chocs de la première moitié.

Trois hommes et un bébé

L'une des rares choses qui me manquent Crise sur des terres infinies est l'humour des croisements passés. Ce n'est pas tout à fait un coup sur ce croisement en particulier – il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour rire quand des planètes entières sont décimées. C'est quand même raté. Heureusement, les légendes de demain sont sorties pour jouer avant leur première en janvier. Non seulement le remplaçant Mick Rory écrit toujours ses romans d'amour, mais il se trouve également être exceptionnel avec les bébés!

Lois et Clark auraient sans doute préféré que le petit Jonathan soit pris en charge par Ray Palmer, infiniment plus responsable, mais il doit construire sa fantaisie machine de recherche Paragon! Mick et Ray se tirant dessus avec humour tandis que la voix toujours sèche de Leonard Snart joue des coms de Waverider ajoute une légèreté bien nécessaire à une histoire autrement lourde.

Même temps de chauve-souris, même canal de chauve-souris

C'est bientôt Noël! Cela signifie que vous êtes une semaine plus proche de la poursuite du crossover le plus épique à ce jour. En attendant, nous aurons plus à approfondir dans la prochaine édition de La tour de l'horloge! Nous allons creuser les pouvoirs de Pariah, la version d'Arrowverse de Harbinger et ce qu'elle signifie pour le multivers, et à quel point le Moniteur n'était pas préparé pour son frère grincheux et toutes ses bêtises effaçantes du monde.

Articles sympas du Web: