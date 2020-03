Votre transformateur préféré revient dans la bande-annonce de Bumblebee 2

Les remorques de fans sont comme des remorques normales, seulement fan-ner. Fannerer? Toute autre orthographe de cela va juste dessiner des regards douteux. Oui, si vous n’aviez pas déjà deviné, nous regardons une bande-annonce de fan aujourd’hui. La question est cependant de savoir quel film?

Eh bien, ce film serait Bumblebee 2. Bien sûr, il n’est pas encore entré en production – en fait, il n’a même pas de script fini – mais cela n’a pas arrêté une étincelle brillante avec trop de temps sur ses mains pour imaginer à quoi cela ressemblerait. Oui, le nouvel effort du talentueux YouTuber Billy Crammer est tout aussi impressionnant que ses précédents et vous pouvez le rattraper ci-dessus.

Le premier, et à ce jour seulement le film Bumblebee, a été un succès surprise. Bien que ce n’ait été qu’un succès modeste au box-office, l’absence du réalisateur Michael Bay semble avoir amené les critiques à affluer vers la franchise Transformers comme jamais auparavant – son score de Rotten Tomatoes de 92% blitz quoi que ce soit dans la chaîne de production Bay-made.

Moi? J’ai un faible pour le premier film, comme de toutes les choses que vous attendez le moins d’un film de Michael Bay, Transformers avait un grain de sentimentalité spielbergienne (qui se résume à son rôle intégral pour le faire en premier lieu) . Mais les suites ont inévitablement empoisonné le puits. La vengeance des morts et l’obscurité de la lune étaient des ordures non altérées, et Age of Extinction est toujours l’un des pires films que j’ai jamais vus. Pour ces raisons claires et évidentes, je n’ai pas encore invoqué l’énergie pour coller à The Last Knight.

Si vous voulez sauter à la défense de l’un de ces films, ou simplement être d’accord, laissez un commentaire à votre discrétion. Peut-être même donner Bumblebee 2 fan trailer une autre rotation. Après tout, c’est tout ce que nous avons pour le moment.