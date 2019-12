Votre vieux Droog, MF Doom et Mach Hommy partent sur "BDE"

Aujourd'hui, Your Old Droog est venu et a livré son tout nouvel album Bijoux, une célébration de son héritage juif. Alors que l'album est bordé de haut en bas par un lyrisme puissant, l'un des moments les plus fous arrive sur "BDE", une clinique absolue de trois des gros frappeurs de l'underground. En haut, Droog perd peu de temps à démolir l'ensemble, provoquant son couplet avec un schéma de flux incroyable. "Ils étaient fous d'avoir été passés comme Fredo", grogne-t-il. "Comment je me suis arrêté à la Pâque avec un dreidel en or massif."

Après que Mach Hommy ait administré le KO du deuxième tour, MF Doom arrive pour le nettoyer. "Prenez ce L et retournez-le à sept, juste avant de prendre ce moulin et de le retourner à onze", crache Doom, sa cadence de signature craquant comme du gravier. "Restez intrépide, flagrant et sans égal / restez plus fort, même beaucoup plus longtemps qu'une pisse à la bière." Quiconque cherche des rimes d'occultation pure n'a pas besoin de chercher plus loin que «BDE», un acronyme que vous pouvez probablement déduire par vous-même.

Paroles Quotable

Restez intrépide, flagrant et sans égal

Restez plus fort, même beaucoup plus longtemps qu'une pisse à la bière

Jouez le groove comme Bob James sur un Moog

Ils sont tous Noobs, nous sur une vague avec le Droog