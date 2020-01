«Votre visage me sonne» (20,2%) mène avec solvabilité avant la finale de «MasterChef Junior 7» (12,5%)

* En préparation

«Votre visage me sonne»

Prime time

Antenne 3

«Votre visage me semble: réchauffer les moteurs»: 1 877 000 et 11,4%

«Votre visage me sonne»: 2 725 000 et 20,2%

Telecinco

“Ma maison est à vous” “Federico Jiménez Losantos”: 1 820 000 et 11,5%

1

«MasterChef Junior»: 1 655 000 et 12,5%

le sixième

‘colonne laSexta: précédente’ “Pin parental: mauvaise éducation”: 704 000 et 4,5%

‘colonne laSexta’ “Pin parental: mauvaise éducation”: 992 000 et 6,1%

‘Equipe de recherche’ “Le roi des gitans”: 760 000 et 4,6%

Quatre

«Premières dates»: 1 101 000 et 7%

«Le débat des tentations»: 1 477 000 et 11,1%

Le 2

«Sur deux roues» «exceptionnel»: 134 000 et 0,9%

«Chance entre vos mains»: 157 000 et 1%

‘Histoire de notre cinéma: présentation’ “Bouche à oreille”: 294 000 et 1,9%

Comprend:

– ‘Histoire de notre cinéma: film’ “Bouche à oreille”: 326 000 et 2,1%

– ‘Histoire de notre cinéma: colloque’ “Goya Awards”: 168 000 et 1,4%

Tard dans la nuit

Antenne 3

«Votre visage me sonne»: 555 000 et 11,6%

Telecinco

«Ma maison est à toi» «Miguel Ángel Revilla»: 490 000 et 6,6%

Quatre

«L’île aux tentations»: 553 000 et 12,8%

1

«Voyage au centre de la télévision» «Plus de questions»: 345 000 et 8,2%

le sixième

‘Equipe de recherche’ “Le prince des marchés”: 532 000 et 4,2%

‘Équipe de recherche’ “Hunt for the beast”: 325 000 et 5,1%

‘Équipe de recherche’ “Le pouvoir de Paca”: 238 000 et 7,1%

Le 2

“Cinéma” “Berlin blues”: 87 000 et 1,2%

«À bout de souffle»: 56 000 et 1,7%

Table et après-midi

Telecinco

«Sauvez-moi le citron»: 1 495 000 et 12,8%

«Sauvez-moi orange»: 1 854 000 et 17%

«Sauve-moi la banane»: 2 066 000 et 16%

1

«Marché central»: 916 000 et 8%

«Servir et protéger»: 983 000 et 9%

«Acacias 38»: 756 000 et 7,2%

«Espagne directe»: 798 000 et 7%

«Ici la Terre»: 1 448 000 et 11%

Antenne 3

«L’amour est pour toujours»: 1 360 000 et 12%

«Le secret de Puente Viejo»: 1 111 000 et 10,4%

«Maintenant je tombe!»: 1 683 000 et 15,2%

Boom!: 1 965 000 et 15,2%

le sixième

«Zapeando»: 905 000 et 7,8%

«Mieux vaut tard: avance»: 636 000 et 5,7%

«Mieux vaut tard»: 816 000 et 7,6%

Quatre

«Tout est un mensonge»: 476 000 et 4,1%

«Tout est un mensonge»: 485 000 et 4,3%

«Quatre par jour»: 440 000 et 4,1%

«Le coquin»: 306 000 et 2,7%

«Venez dîner avec moi»: 490 000 et 3,5%

Le 2

«Connaître et gagner»: 1 021 000 et 8,6%

«Grands documentaires»: 401 000 et 3,6%

Comprend:

– «Les chemins de fer côtiers avec Julie Ealters»: 458 000 et 4%

– «Les pays du Mont Blanc»: 417 000 et 3,8%

– «Découvrir» le «Tibet»: 278 000 et 2,6%

«Le coléoptère vert» «Oiseaux expulsés»: 213 000 et 2%

«L’aventure malaisienne de John Torode»: 186 000 et 1,7%

«Jara y sedal»: 130 000 et 1,1%

«Journées du cinéma»: 82 000 et 0,6%

Matin

Telecinco

1

le sixième

Informatif:

1

