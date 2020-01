«Votre visage me sonne» ouvre une nouvelle section pour aider Chenoa à organiser son mariage

‘Ton visage me sonne’ parvient toujours à nous surprendre avec ses nouveautés. Et il n’y a pas d’édition identique à la précédente. Les concurrents de la huitième saison sont à la hauteur des circonstances et cela montre qu’il y a un bon rôle spécial entre eux tous. Et ce qu’il est préférable de donner aux jurés, c’est de créer de nouveaux jeux et espaces qui gardent l’essence du programme.

Chenoa dans ‘Ton visage sonne 8’

Cette fois, Chenoa a été le protagoniste. La chanteuse va épouser Miguel Sánchez Encinas cet été et ses collègues sont déterminés à faire en sorte que l’événement se déroule le mieux possible. Pour cette raison, ils ont créé une nouvelle section qui occupera une partie du programme et se concentrera sur l’organisation du mariage du plus jeune des jurés.

Le président a commencé par demander si, après l’imitation de Gemeliers par David Bustamante et Àlex Casademunt, il inviterait les deux chanteurs, et elle a dit oui. Après Il a proposé la rubrique “Si tu veux me quitter”, avec Lolita rien de convaincu. Et c’est une phrase que sa mère a dite lors de son premier mariage et veut qu’on lui demande la permission de l’utiliser de cette façon.

Lancement du bouquet

Bien que la section se termine presque là parce que Llàcer a dû se faire tatouer, Chenoa a jeté le bouquet et a atteint Manel Fuentes presque sans le vouloir. Mais ce n’était pas le seul à le lancer. Lolita a été la deuxième et ses fleurs ont encore atteint une personne moins attendue. Personne ne l’a attrapé en l’air et Mario Vaquerizo s’est précipité sur le canapé pour le récupérer.

.