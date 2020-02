«Votre visage me sonne» publie le spécial du 30e anniversaire d’Antena 3 le vendredi 28 février

La célébration du 30e anniversaire d’Antena 3 n’est pas encore terminée et c’est qu’après avoir publié plusieurs livraisons spéciales des concours «Maintenant je tombe!», «La roulette de la chance» et «Boom!», pour vivre une réunion entre Matías Prats et Susanna Griso dans «La fourmilière» ou effectuer toutes sortes d’actions spéciales sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la chaîne, Il est maintenant temps pour «Votre visage me sonne». Atresmedia et Gestmusic ont préparé une livraison très spéciale du salon de l’imitation des talents dans lequel les chansons les plus mythiques de la chaîne vont être des protagonistes. L’intention est rendre hommage aux 30 ans d’histoire d’Antena 3 et pour cela, les grands moments et les grands thèmes qui ont été vus dans leurs fictions et formats de divertissement seront mémorisés.

Juan Alfonso Baptista, María Isabel et Manel Fuentes («Votre visage me sonne»)

Ce spécial de «Votre visage me sonne» mettra en vedette les concurrents qui composent le casting de cette huitième édition; ils seront en charge de réaliser les différentes imitations qui intégreront cette livraison très spéciale. De cette façon, à la fin du septième gala qui sera diffusé le vendredi 21 février, ils sauront quels formats ou séries ils devraient honorer une semaine plus tard et Ce sera le vendredi 28 février quand on verra le résultat en prime time d’Antena 3. Manel Fuentes sera en charge de diriger ce gala spécial dans lequel suivra également le jury habituel du format intégré par Chenoa, Àngel Llàcer, Carlos Latre et Lolita. Il est clair que la nostalgie, les surprises et l’émotion seront très présentes dans ce gala.

Quelles imitations verrons-nous?

Parmi les séries dont on se souviendra, certaines sont aussi mythiques que «Passion des Gavilanes», «Je suis Betty, la laide», «Partenaires» ou «Un pas en avant», mais il y aura aussi de la place pour se souvenir des formats mythiques du groupe comme «La fourmilière». De plus, la livraison sera visitée par visages d’invités comme Juan Alfonso Baptista, qui sera témoin de l’imitation que María Isabel fera, se mettant à la place du charismatique Rosario Montes et de sa “Fiera agitée” de “Pasión de Gavilanes”. De plus, dans l’avance émise dans Antena 3, nous pouvons voir qu’ils seront également dans cette tranche Des professionnels historiques de la maison comme Nieves Herrero ou Irma Soriano, parmi tant d’autres.

«Votre visage me sonne», en pleine forme

Pour l’instant, le bilan de la huitième édition de «Votre visage me sonne» est clairement positif. L’espace s’est imposé comme le pari incontournable du vendredi soir, s’imposant sans problème à «Ma maison est à vous» par Telecinco. Début de l’édition avec une part de 22,6% et 3 183 000 téléspectateurs, l’espace a réussi à dépasser 17% du quota moyen dans toutes ses livraisons et s’est élevé en moyenne à 2,5 millions de téléspectateurs. Les responsables n’en ont pas encore confirmé la durée totale de l’édition mais tout semble indiquer que il reste encore plus de la moitié du total des galasde cette saison à émettre.

