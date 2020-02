Voulez-vous avoir une barbe? découvrez comment faire pousser les cheveux naturellement

Développez votre barbe avec cette recette maison simple avec des ingrédients naturels faciles à obtenir.

19 février 2020

Au cours du développement de l’homme, ses poils faciaux croissent en fonction de la densité du follicule pileux de la peau du visage, ces follicules commencent à générer des poils en réponse aux hormones.

Portez une belle barbe!

Pour cette raison, ils sont principalement observés à l’adolescence, à ce stade, c’est au cours de laquelle la production d’hormones dans le corps s’intensifie, dans certains cas, ils influencent également le développement de la barbe et de la moustache.

Il existe certains facteurs qui influencent également le développement de la barbe et de la moustache, tels que l’hérédité génétique, le fonctionnement hormonal, la densité folliculaire ou l’âge, pour favoriser la croissance de votre barbe, faites cette préparation simple avec des ingrédients très faciles obtenir.

Ingrédients:

Le miel

1 cuillère à soupe de romarin

De l’eau

Deux gousses d’ail

Un bâton de cannelle

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Préparation et utilisation

Peler l’ail, ajouter de l’eau, la cuillère de romarin et une autre d’huile. Mélanger, ajouter un bâton de cannelle et porter à ébullition pendant 5 minutes, puis filtrer et ajouter une cuillère à soupe de miel.

Utilisez un pulvérisateur pour appliquer la préparation sur votre peau, laissez agir 5 minutes puis réappliquez sans rincer ensuite, faites-le une fois par semaine pendant un mois et vous verrez les résultats.

.