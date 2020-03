Voulez-vous des lèvres épaisses comme celles de Selena Gomez? Faites cela et vous le ferez!

La chanteuse Selena Gómez est une belle artiste, caractérisée par son beau visage. Ses lèvres sont un aspect que toutes les femmes désirent. Si vous les voulez avec ce volume, suivez ces conseils. Ils sont infaillibles!

24 mars 202013: 44 hs

Il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir lèvres naturellement épaisses et sensuelles.

La chanteuse Selena Gomez C’est un exemple qui, avec des traitements esthétiques qui ne comprennent pas de charges ou d’injections, vous pouvez!

Vous devez d’abord prenez soin de vos lèvres: vous pouvez les exfolier avec du sucre et du miel (ou de l’huile de coco). Utilisez également le Brosse à dents sur eux. Cela les épaissira temporairement. Et n’oubliez pas de les conditionner avec un baume pour les lèvres pour les hydrater.

Buvez de l’eau et des vitamines Il est essentiel: avec 8 à 12 verres par jour et un complexe vitaminique il donnera brillance et épaisseur au naturel.

Comment obtenir des lèvres plus épaisses?

Utilisez le maquillage approprié crée l’illusion de lèvres plus épaisses. Le crayon à lèvres est super. Appliquer un plus foncé que le rouge à lèvres, puis terminer avec un gloss.

Sinon, utilisez un volumateur pour les lèvres c’est aussi bon. Ce sont des produits cosmétiques populaires dans tous les magasins de maquillage. Vous l’appliquez sur des lèvres propres et laissez agir pendant 5 minutes.Les volumisants pour les lèvres doivent être appliqués sur des lèvres propres et les résultats doivent commencer à apparaître dans 5 minutes.

Vous pouvez préparer votre propre volumiseur à la maison avec de l’huile de poivron rouge. L’huile améliore la circulation sanguine et la circulation, elle fonctionne donc comme un volumateur naturel lorsqu’elle est appliquée sur vos lèvres. Essayez-le!

.