Voulez-vous être au chaud et être belle? Achetez un manteau en fonction de votre morphologie

En ces saisons froides, il est important d’être aussi chaud que possible sans perdre la beauté et le style

25 janvier 2020

L’utilisation d’un manteau est super tous les jours dans nos vies et plus en ces saisons froides, mais parfois nous ne tenons pas compte de la façon dont nous pouvons obtenir un manteau, nous l’acquérons uniquement sans savoir si cela profitera à notre corps ou non.

Tous les vêtements que vous portez doivent être proportionnels à votre silhouette, c’est pourquoi vous ne pouvez pas vous laisser emporter par la première option qui apparaît … Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous montrer ici comment porter ces manteaux que vous aimez en fonction de votre taille.

Si vous êtes une femme courte de petite taille, les manteaux courts seront votre meilleur allié, car la fin de chaque vêtement que vous utilisez est de donner l’impression que votre silhouette est plus allongée, alors choisissez des manteaux jusqu’à votre taille ou aux trois quarts.

Si au contraire votre taille est grande, n’importe quel type de manteau qui existe dans ce monde vous ira bien sûr, laissez-vous toujours emporter par vos goûts, car vous ne voulez pas porter un vêtement que vous n’aimez pas.

Et enfin deux conseils incroyables qui vous aideront également lors du choix: les femmes de grande taille sont des «manteaux taille haute» parfaits, tandis que pour les femmes plus courtes, l’utilisation de «manches montées» créera une illusion dans votre corps et votre look allongé