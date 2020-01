Voulez-vous être belle et radieuse cette année? Regardez ces astuces maison super simples!

Porter une peau saine et rayonnante ne se démodera jamais, surtout en ces jours d’été où nous serons plus exposés lors des prochaines vacances. C’est pourquoi, dans cet article, nous vous proposons quelques conseils simples, qui vous aideront à avoir l’air spectaculaire. N’en manquez pas!

6 janvier 202010: 22 h 10

Si vous voulez montrer un visage radieux et beau, nous vous suggérons quelques conseils d’action immédiate qui vous donneront une peau parfaite et jeune en seulement 24 heures.

Plusieurs fois, nous utilisons des produits chimiques qui font maltraiter notre peau. Sans tenir compte du fait que la solution à notre problème est dans notre maison.

Donc, si vous voulez garder votre peau fraîche sans dépenser une fortune, suivez ces astuces maison et gardez un aspect radieux en quelques heures. Réjouissez-vous et commencez à travailler!

Look reposant

Si vous sentez votre look fatigué, placez deux sacs de camomille sur vos yeux pendant 15 minutes. Je vous assure que vos yeux rajeuniront dans quelques jours, rappelez-vous que la camomille est anti-inflammatoire et hydratera la peau.

Si vous vous maquillez sans avoir hydraté cette zone, il y a de fortes chances que les rides deviennent plus prononcées et que votre look soit terrible.

Gardez vos lèvres hydratées

La peau froide et sèche ou les lèvres mordantes font craquer les lèvres. Pour éviter cela, il est recommandé:

Mélanger une cuillerée de sucre, une d’olive ou de noix de coco et une autre de miel

Ensuite, vous les étalez pour former une pâte homogène

Appliquez-le sur les lèvres en leur donnant des massages doux. Faites-le plusieurs fois.

Enfin, retirez à l’eau tiède et profitez de lèvres charnues et provocantes

Et vous verrez comment dans quelques jours votre peau sera plus soignée que jamais!