Voulez-vous être mannequin? Essayez les nouvelles chaussures de Katy Perry: ce sont des ananas!

Alors que la chanteuse Katy Perry est confinée à la maison avec son mari acteur Orlando Bloom et son futur fils, l’artiste a décidé de lancer sa nouvelle collection de chaussures. Voyez quel design unique ils ont!

02 avril 20202: 22 h

Le fameux Katy Perry elle est à la maison avec son mari Orlando Bloom et profiter de sa première grossesse.

Mais cela ne l’exempte pas de continuer à partager ses nouveaux projets de travail: dans ce cas, un nouveau collection de chaussures. Vous vous sentirez comme si vous étiez sur une île paradisiaque!

Reposant sur un fauteuil, l’artiste est devenue son propre modèle et a posé ses créations les plus excentriques, représentatives de son style et de sa personnalité caractéristiques, avec des teintes oranges et donc, une chevelure blonde platine et une robe en mousseline dorée.

Sous le hashtag #TuesdayShoesday, les chaussures ont fait sensation avec leurs talons au design ananas. Ensuite, un mini sac, également inspiré du fruit en question, a complété le look.

Ce n’est pas surprenant, sachant qu’il y a quelques jours Katy Perry a lancé une collection de sandales avec une poignée au pied d’un chiot. Des idées impressionnantes!

