Voulez-vous hydrater vos lèvres desséchées? Ces remèdes maison sont une excellente option

Prendre soin des lèvres n’est pas facile. Sans aucun doute, c’est l’une des parties du corps les plus exposées aux changements de température et de la vie quotidienne. Mais ne désespérez pas! Ici, nous vous laissons les meilleures astuces pour les hydrater et les rendre plus belles.

22 mars 202017: 48 h

La chaleur et le froid, la routine quotidienne, aller et venir, peuvent causer les lèvres ils sèchent et perdent leur éclat naturel.

Si vous voulez qu’ils aient l’air plus volumineux, charnus et épais, nous vous montrons quelques masques pour les hydrater et les rendre plus charnus.

Apprenez à prendre soin de vos lèvres avec ces remèdes maison.

Le ensemble 10 pièces bleu Le gel de seeweed est anti-âge avec du collagène d’algue pour le volume, hydrate, blanchit, raffermit et élimine les rides.

Tout d’abord, nettoyez et séchez bien la peau autour des lèvres. Utilisez les masques pour les lèvres immédiatement après avoir ouvert le sachet en aluminium afin qu’il ne sèche pas. Appliquez-le sur votre peau autour des lèvres. Après 30 minutes, retirez doucement.

Mais, une autre bonne option est la pack de 30 masques Gloss à lèvres: ils affineront progressivement vos lèvres ternes et minces et les transformeront en lèvres pleines et saines. De plus, ils réduisent les rides des lèvres, atténuent la couleur des lèvres, adoucissent et raffermissent votre peau.

Et enfin, le Masque de nuit à saveur de fraise: c’est un soin des lèvres nocturne, hydratant, totalement naturel et vegan pour adoucir et améliorer l’apparence et le volume de vos lèvres.

Assez de produits chimiques inutiles ou d’argent jetés dans des traitements esthétiques qui ne fonctionnent pas. Essayez!

.