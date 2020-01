Voulez-vous lisser vos cheveux naturellement? Avec du bicarbonate de soude, vous l’obtiendrez!

Le bicarbonate de soude a de multiples fonctions et, miraculeusement, tous sont très efficaces s’ils sont appliqués de manière cohérente. De remèdes naturels pour la santé, même pour la beauté, cette poudre magique est utilisée. Alors, ne souffrez plus en dépensant de l’argent sur des masques pour lisser vos cheveux, avec du bicarbonate de soude vos cheveux seront comme un magazine.

21 janvier 2020

Comment utiliser le bicarbonate de soude pour avoir les cheveux raides?

En plus de lisser les cheveux, le bicarbonate de soude est capable d’éliminer les impuretés de notre cuir chevelu, telles que les pellicules ou toute autre saleté qui s’accumule en raison des colorants, des mousses capillaires, des laques fixantes, de la graisse capillaire, entre autres…

Lissez vos cheveux naturellement avec du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude si vous ne l’avez pas par hasard à la maison, vous pouvez l’obtenir très facilement dans n’importe quel endroit ou entreprise. Ensuite, nous vous dirons le secret pour montrer vos cheveux de rêve:

Dans un bol, versez un peu de bicarbonate de soude et quelques gouttes d’eau pour créer une pâte épaisse.

Rincez vos cheveux à l’eau tiède.

Appliquez ce masque au bicarbonate sur tout le cuir chevelu, obtenez des massages circulaires sur toute la tête pour répartir cette pâte uniformément. Laissez-le pendant 15 minutes.

Au fil du temps, rincez soigneusement vos cheveux avec beaucoup d’eau froide, essayez de tout sortir et il n’y a plus de bicarbonate de soude dans vos cheveux. Soyez prudent car si vous utilisez de l’eau tiède pour rincer vos cheveux, vous pourrez les éclaircir.

Lissez vos cheveux naturellement avec du bicarbonate de soude

Ce masque au bicarbonate est super efficace et naturel sans risque de dommage ou d’abus, vos cheveux seront si lisses qu’après application il ne sera pas indispensable d’utiliser le fer. Faites ce remède tous les quinze jours pour obtenir de meilleurs résultats.