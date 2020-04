Voulez-vous perdre du poids rapidement sans avoir faim? Avec ces astuces, vous réussirez!

Plusieurs fois, le cerveau ou notre vision doivent être «trompés» afin de contrôler notre appétit. Découvrez comment!

16 avril 20202: 50 AM

Essayez de vous éloigner des “tentations”

Si vous ne les voyez pas, ils n’en auront pas envie, essayez de garder votre esprit occupé et libre des tentations qui peuvent vous faire prendre du poids. Si vous voulez grignoter, vous pouvez le faire, mais tant que c’est avec prudence et que ce sont des aliments sains, comme les fruits.

Prenez soin de la taille de vos plats

La taille de vos plats peut influencer votre gain de poids. Comment? Eh bien, si vous vous habituez à servir de la nourriture dans de grandes assiettes, vous voudrez servir plus de nourriture jusqu’à ce que l’assiette soit complètement remplie. Réduisez la taille de vos plats et vous pourrez ainsi “tromper” vos yeux.

Hydrate plus

Buvez plus de liquides, buvez beaucoup d’eau pour calmer la faim, vous pouvez également vous faire des jus riches, évidemment sans dépasser le sucre. Vous pouvez également remplacer le sucre par des édulcorants.

Les couleurs influencent également

Les nuances des assiettes, couverts ou verres influencent également l’appétit, on dit que les couleurs rouges et jaunes ouvrent plus l’appétit, évitez ces tons à tout prix.

Si vous pouvez perdre du poids sans mourir de faim, il vous suffit de suivre ces conseils étape par étape pour tromper ou calmer votre anxiété.