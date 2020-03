Voulons-nous vraiment que l’arme mortelle 5 se produise?

CS Soapbox: voulons-nous vraiment que Lethal Weapon 5 se produise?

On a parlé d’une cinquième entrée dans le Arme mortelle franchise, qui a commencé à l’origine en 1987. Deux papes producteur, Dan Lin a parlé d’un cinquième potentiel Arme mortelle film à une édition récente de la table ronde des producteurs du Hollywood Reporter: “Nous essayons de faire le dernier film “Lethal Weapon”. Et Dick Donner revient, “ dit Lin. “Le casting d’origine revient. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire elle-même lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, il s’agit donc du script. ”

La dernière fois que nous avons entendu quelque chose de substantiel Arme mortelle 5 était de retour en 2018 lorsque Arme mortelle réalisateur, Richard Donner a déclaré qu’il était prêt à faire le très sombre, puis intitulé Finale mortelle.

En 1987, Ronald Reagan était président et Roger Murtaugh (Danny Glover) était «trop vieux pour cette merde». La première Arme mortelle Le film nous a présenté l’un des détective d’homicide le plus sympathique et le plus sympathique jamais décrit à l’écran. A peine âgé de 50 ans, Murtaugh s’est retrouvé à envisager de prendre sa retraite, avant d’être associé à «l’arme mortelle», Martin Riggs (Mel Gibson).

CONNEXES: L’arme mortelle 5 se produit-elle réellement?

En raison de la chimie de ses pistes et du fichu script presque parfait de Shane Black, Arme mortelle est devenu le film de copain pionnier, changeant à jamais (sinon inventant) le genre: deux détenteurs de badges incompatibles résolvant le crime. Arme mortelle 2 était l’une des suites les plus réussies de son genre, puis, bien sûr, un 3ème et un 4ème film ont été tournés, tous, tandis que Murtaugh redescendait sa colline et Riggs, devenait de plus en plus articulé. Avec chaque entrée, la franchise est devenue moins inventive et sombre, finalement, ressemblant plus à une sitcom qu’à ses origines de suicide-jumper.

Cela fait plus de 20 ans que Arme mortelle 4. Pour la plupart, ceux qui ne font pas partie de la génération Z (et sont assez vieux pour conduire) détiennent le premier Arme mortelle proches et chers à leurs cœurs cinématographiques et regardent en arrière avec tendresse ses suites dignes de pop-corn. Nous n’avons pas vu Danny Glover grogner ou Mel Gibson courir depuis un certain temps et ça va, ces jours sont derrière nous; nous sommes trop vieux pour cette merde. Apparemment non.

Voulons-nous vraiment que cela se produise?

Gibson était parfait pour le rôle de Riggs avant 2006. Depuis lors, la réputation de Gibson pour son comportement douteux a eu un effet négatif sur la façon dont le public le perçoit. Quand le Arme mortelle franchise était à son apogée, la marque signature de Gibson de fou était cool. Dans les années 80 et 90, nous avons applaudi ses pitreries aux yeux sauvages, que ce soit dans Arme mortelle ou Un cœur brave, vous n’avez pas joué avec Mel Gibson. Ses personnages ont utilisé leur fou pour le bien, pas pour le mal. Riggs abat un groupe de suprémacistes blancs Arme mortelle 2 et William Wallace s’est battu pour la liberté de son peuple. Compte tenu des remarques antisémites tristement célèbres de Gibson (entre autres), il semble étrange que Gibson veuille même se réaligner avec un personnage bien connu pour avoir perdu son sang-froid. Sa représentation contemporaine de Riggs serait inévitablement différente, moins organique et plus retenue – cela semble ennuyeux. Je veux dire, regardez ces yeux; c’est de la folie à un million de dollars.

La réputation précaire de Gibson n’est pas la seule raison Arme mortelle 5 est une idée folle. C’est une mauvaise idée pour tout le monde, en particulier Murtaugh. Danny Glover a 73 ans et définitivement trop vieux pour cette merde. le Arme mortelle franchise s’est terminée sur une note médiocre en 1998 avec Arme mortelle 4. Le seul personnage qui ne soit pas au-dessus de la colline dans ce film était Lee Butters de Chris Rock, un collègue détective qui a courtisé, a glissé devant le gardien de but et a épousé la fille de Murtaugh. Aujourd’hui, Chris Rock a 54 ans et n’a aucune intention de le faire Arme mortelle 5 (Probablement). Sans revenir à cette phrase sur-citée, Arme mortelleLa prémisse de se joue – de quelle manière Murtaugh et Riggs pourraient-ils revenir sans que cela soit absurde?

CONNEXES: Bande-annonce en spirale pour le film de scie avec Chris Rock!

Comme mentionné précédemment, le Arme mortelle les films ont empiré historiquement avec chaque tranche; aucune des suites ne se compare même au film original. N’hésitez pas à être en désaccord avec cette affirmation, mais on ne peut nier le changement de ton de la série ou la réception critique en chute libre. Cela ne veut pas dire que Arme mortelle 5 ne peut pas inverser cette tendance. Si le scénario du cinquième film est vraiment aussi sombre et émotionnel que tout le monde le dit et ne tombe pas dans le piège de faire en sorte que Riggs et Murtaugh ressemblent à des super-héros sans âge (je vous regarde Une bonne journée pour mourir dur) alors il ne sera pas limité par les contraintes de cet univers, Arme mortelle 4 ayant fini par une sorte de carte de Noël.

Comment cela pourrait fonctionner

Il serait vraiment surprenant de voir Glover et Gibson retomber dans leur Arme mortelle rôles organiques. Trouver Riggs et Murtaugh dans un endroit qui semble cohérent avec la fin de Arme mortelle 4 n’est tout simplement pas quelque chose qui devrait être tenté. Arme mortelle est une franchise d’action pionnière avec deux pistes fantastiques et c’est pour cela que les fans s’en souviennent. Cependant, de la même manière que les personnages changent, ces pistes ont changé. Sauter à nouveau dans un autre épisode ressemblerait à une tentative désespérée de raviver la nostalgie et de nourrir la machine hollywoodienne. Une machine qui aime ternir la mémoire des classiques en trayant des personnages, des intrigues, des titres et des carrières pour tout ce qu’ils valent.

Peut-être que la quintessence de cette déclaration précédente peut être dérivée de ce qui est maintenant connu comme “The Fast Saga”. Une franchise si éhontée qu’elle a produit 10 films (un article entier doit et sera écrit sur les raisons pour lesquelles ils auraient dû finir avec 7). Cependant, vous ne pouvez pas vraiment frapper les studios pour faire Rapide et furieux films parce qu’ils continuent de faire des millions au box-office. Cela dit, des franchises comme The Fast Saga et Arme mortelle avant cela, ont ouvert les portes de l’inondation pour autant de suites qu’un studio peut rassembler. C’est pourquoi Mauvais garçons pour la vie a été fait et travaillé; ironie du sort, le troisième versement du Mauvais garçons franchise (qui existe dans le genre Arme mortelle défini) a ouvert la voie à Arme mortelle 5.

La chose est, Arme mortelle 5 ne peut pas être Mauvais garçons pour la vie; le Mauvais garçons La franchise a la popularité stagnante de Will Smith, ce qui lui a essentiellement permis de reprendre là où elle s’était arrêtée, en se concentrant davantage sur ses pistes que sur l’action même si Smith et Martin Lawrence sont encore assez jeunes pour se déplacer rapidement. Arme mortelle s’est toujours concentré sur la chimie de ses pistes, souvent au détriment de l’histoire; à cause de ses protagonistes vieillissants, Arme mortelle 5 a besoin d’une bonne histoire. Avec un peu de chance, une réinitialisation d’usine est exactement ce que Donner et l’entreprise ont en tête.

Donner a dit que le script de Arme mortelle 5 est très émotif. Si le cinquième film se concentre sur la vulnérabilité des personnages, cela pourrait fonctionner. Pensez à l’histoire actuelle de Vrai détectiveTroisième saison: deux détectives à la retraite, dont un avec la maladie d’Alzheimer, qui n’ont rien à faire pour obtenir des réponses de porte à porte mais sont obligés de le faire. Riggs et Murtaugh ne devraient pas courir dans Arme mortelle 5—avoir Gibson jouer un Riggs prêt pour le Kung Fu a autant de sens que de remplacer Tom Hardy dans Mad Max 5. S’il se transforme en un film plein d’action, il se sentira ridicule – aucune quantité de Le chevalier noir se lève-queque orthèse de genou magique pourrait empêcher cela.

CONNEXES: CS Soapbox: voulons-nous vraiment / avons-nous vraiment besoin d’une suite Joker?

L’original Arme mortelle était le début d’une franchise d’action; Arme mortelle 5 serait la fin d’un et son rythme devrait refléter cela. L’origine de Riggs est tragique, ayant perdu sa femme de 11 ans, il se retrouve suicidaire et fougueux. L’intrigue et les personnages ont fonctionné en raison de leurs motivations et de la façon dont ils se jouaient. Sans sonner comme un downer, quelque chose de mauvais doit motiver le retour de Riggs et Murtaugh. Ils seront stimulés émotionnellement mais incapables d’utiliser cette adrénaline pour participer au type d’action vu dans les premiers épisodes de la série. Si Arme mortelle 5 prend la route facile et fait Rapide 25, il s’agit simplement de recycler un format qui a déjà été épuisé / tordu à la télévision.

Non seulement il y a déjà trop de suites / redémarrages, mais Arme mortelle a déjà été relancé via Fox récemment annulé Arme mortelle séries. En toute honnêteté, Fox’s Arme mortelle est le meilleur scénario pour toute franchise cotée R qui souhaite faire la transition vers la télévision en réseau. Ça a marché. La chimie de ses Riggs (Clayne Crawford) et Murtaugh (Damon Wayans) était là, c’est-à-dire jusqu’à ce que Crawford soit renvoyé pour une multitude de mélodrame en coulisses. Incapable d’être pleine d’action, l’émission de télévision a tout pris sur les personnages de Riggs et Murtaugh et a élaboré dessus. En outre, Crawford a ravivé le rôle de Riggs en 2016 sans un pedigree ardu, faisant de la série une distraction amusante. Arme mortelle 5 risque sérieusement de se déformer sous le poids de la fatigue de la franchise, devenant finalement une parodie d’elle-même.

Toujours la prévoyance de Sunny

Toujours ensoleillé à Philadelphie a vu venir et s’est moqué de lui de manière proactive. L’épisode de la saison 6, “Dee Reynolds: Shaping America’s Youth” a vu le gang projeter sa version de Arme mortelle 5 pour un groupe d’élèves du secondaire. Les images sont si terribles que ça marche; il a même une scène de sexe prise qui semble provenir directement de La chambre (l’un des meilleurs mauvais films de tous les temps) et une tentative largement offensante de Blackface Murtaugh. le Arme mortelle la parodie est devenue si chère aux fans que Toujours ensoleillé l’a ramené dans l’épisode de la saison 9 “The Gang Makes Lethal Weapon 6”, illustrant davantage comment Hollywood abuse de la nostalgie.

Nous sommes en 2020, Donald Trump est président et nous sommes définitivement trop vieux pour cette merde. Arme mortelle 5 n’a pas besoin d’être fait; si Warner Bros veut vraiment puiser dans la magie d’antan de Gibson et Murtaugh, mettez-les dans un nouveau film – un successeur spirituel de la Arme mortelle la franchise. Ce serait au moins plus original que de faire ce que le Die Hard et Rambo franchises ont fait. Notre sympathie pour Roger Murtaugh diminue, s’il revient faire la même vieille danse de poulet et livre la même vieille citation, il n’est officiellement qu’un glouton pour la punition. Malheureusement, nous le sommes aussi – un «Lethal Finale» sera fait et nous irons le voir.