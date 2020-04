Vous allez cesser d’avoir envie de hot-dog avec cette recette

Pour faire une collation, pour un dîner léger, pour donner aux enfants et pour être ravi, personne ne résiste à cette façon pratique de préparer des saucisses.

13 avril 202012: 07 PM

Si vous êtes fatigué et que vous ne voulez pas préparer le dîner, grignotez quelque chose et allez vous coucher, assurez-vous toujours d’avoir un paquet de saucisses et de tapas empanada dans le congélateur qui vous fera économiser plus d’une fois.

Vous avez juste besoin des sommets empanada, enduits de moutarde, placez la saucisse, roulez-la et coupez-la en petites portions, vous l’avez cuite pendant 10 minutes et c’est tout. Assurez-vous d’essayer à quel point ils sont savoureux, vous ne voudrez plus jamais de hot-dog.

