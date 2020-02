Vous allumez vos mains! Voir les meilleurs designs d’ongles pour ce 2020

Vos mains sont votre meilleure présentation, ne l’oubliez pas

17 février 2020

La manucure est une tendance aujourd’hui et il est courant de la voir chez les adolescents et les femmes plus âgées, car elle reflète la personnalité et le style de son porteur, de manière simple et unique.

Le français en couleur noire féminine sera un excellent moyen de garder votre côté plus dur sans sacrifier le style sur vos ongles, il est considéré comme une proposition rock pour mettre en valeur toute l’année 2020

Ongles en marbre l’amour pour le marbre fini envahira désormais les ongles et les textures adhèrent aux femmes modernes, ce modèle sur les ongles a fière allure avec des détails dorés.

Dégradé bicolore pour quoi porter une couleur, si vous pouvez en porter deux! Les ongles multicolores avec un effet dégradé vous permettront de créer des motifs uniques sur vos mains, afin que vous puissiez emporter vos deux couleurs préférées avec vous.

Les pierres et les minéraux, une autre tendance qui sera populaire d’ici 2020, sont les ongles qui imitent les pierres précieuses et les minéraux tels que le quartz, le jade, le saphir, le rubis et l’obsidienne.

.