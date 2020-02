«Vous auriez dû vous tenir debout»

Wendy Williams aime dire ce qu’elle pense. Ce sont ses opinions qui lui donnent autant de caractère. Et chaque matin sur le Wendy Williams Show, Williams discute des potins de célébrités dignes d’intérêt. Le 3 février, elle a partagé ses opinions sur le Super Bowl. Mais une chose qui lui a marqué est quelque chose que Beyoncé et Jay Z n’ont pas fait: représenter l’hymne national.

Williams a créé une controverse sur ses opinions

Les opinions de Williams font partie de ce qui fait d’elle une animatrice de télévision si populaire. Elle ne s’arrête jamais de dire ce qu’elle pense, même si cela peut entraîner un certain désaccord. Fin janvier, Williams a critiqué la nouvelle petite amie de Rob Kardashian, la star de Love & Hip Hop Tommie Lee, et la star de la télé-réalité a riposté en jetant Williams sur ses comptes de réseaux sociaux. Parfois, le public de Williams n’est pas d’accord avec ses opinions, même si cela ne l’empêche pas de dire ce qu’elle ressent.

Elle a récemment partagé ses réflexions sur le spectacle de mi-temps du Super Bowl

Le 3 février, Williams a lancé son émission avec «Hot Topics», un segment basé sur les dernières nouvelles et potins sur les célébrités. Bien sûr, il y avait beaucoup à dire sur le Super Bowl. Williams a dit qu’elle aimait le spectacle de la mi-temps dans l’ensemble et estimait que les deux femmes avaient fait un excellent travail. En fin de compte, cependant, elle a senti que Jennifer Lopez avait «gagné» la série. Elle a dit que le look et les mouvements de danse plus glamour de Lopez étaient ce qui lui avait vendu. Le public semblait d’accord, même s’il est clair que les deux chanteurs ont fait un excellent travail.

Williams a condamné Jay Z et Beyoncé pour s’être assis pendant l’hymne national

Il était difficile pour les gens de ne pas remarquer que deux des

les plus grandes stars ne représentaient pas l’hymne national. Beyoncé et Jay Z étaient présents

le Super Bowl (la société de Jay Z, Roc Nation, a aidé à monter le spectacle de la mi-temps).

Et quand Demi Lovato a chanté la bannière étoilée, presque tout le monde s’est levé avec

leurs mains sur leurs cœurs. Mais les Carters ont fait

ne pas.

Certaines personnes ont soutenu le couple assis et ont suggéré qu’elles faisaient une déclaration ferme, mais Williams ne l’a pas fait. Dans son émission, Williams a condamné le couple pour ne pas avoir honoré leur pays. “Je ne sais pas pour vous, et notre pays va peut-être mal, mais il n’y a pas d’endroit où je préfère vivre que l’Amérique”, a déclaré Williams. Le public a applaudi.

Beyoncé et Jay Z ont choisi de siéger pour l’hymne national.

Elle a dit au couple d’être “fière” d’être américaine

Le point principal de Williams envers Beyoncé et Jay Z était qu’ils devraient être fiers d’être américains et montrer cette fierté en se tenant debout pendant l’hymne. Lorsqu’elle a discuté du spectacle de mi-temps, elle a mentionné Shakira et Jennifer Lopez chantant «Born in the USA» et a suggéré qu’elles étaient fières d’être américaines. Elle a ensuite rappelé à Beyoncé et Jay Z qu’eux aussi devaient «être fiers» de leur origine. “Vous auriez dû vous lever.”

Il y a eu une controverse autour de la bannière étoilée dans la NFL depuis plusieurs années en raison des protestations lancées par Colin Kaepernick. Et il semble que Beyoncé et Jay Z se tenaient aux côtés de ces manifestants en ne se tenant pas du tout. Williams a plaisanté en disant qu’elle savait qu’elle se battrait avec le “Bey Hive” pour ce qu’elle avait dit, mais elle n’a jamais été du genre à se détourner des projecteurs.