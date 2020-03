Vous avez de vieux parfums et vous ne savez pas quoi en faire? Faites l’une de ces 4 options

Vous avez sûrement reçu plusieurs parfums pour votre anniversaire, mais vous n’en utilisez qu’un, non? Ici, nous vous laissons quelques options à réutiliser. Essayez-les!

22 mars 20208: 44 h

Si vous avez un parfum que vous n’utilisez plus, avant de les jeter, nous pouvons leur donner une nouvelle utilisation.

Les bouteilles de Cologne peuvent avoir de nouvelles utilisations surprenantes. Essayez ces idées!

Réutilisez vos parfums anciens ou moches.

Vous pouvez les faire humidificateurs: si nous plaçons les récipients d’eau de Cologne découverts sur les radiateurs et y ajoutons un peu d’eau, vous parfumerez et humidifierez l’environnement.

De plus, ils sont bons assainisseurs d’air. Si nous frottons les bulbes avec un peu de parfum, quand ils chaufferont, ils dégageront l’arôme. De plus, vous pouvez le saupoudrer sur des fleurs séchées qui ont perdu leur odeur ou utiliser les contenants de pudding et de yaourts pour parfumer et décorer la table ou l’étagère.

La bouteille vide peut même être utilisée comme vase.

Les assainisseurs d’air mikado C’est une autre excellente idée: nous ouvrons le couvercle et insérons de minces bâtons en bois. Ces bâtonnets seront imprégnés de parfum et prépareront la pièce pendant des semaines.

Même comme lampe! Après avoir bien séché l’intérieur, nous percerons un trou dans le dos. Ici, nous allons retirer le câble à brancher. Fou, non?

.